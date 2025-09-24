‘수인번호 4398’ 배지 단 김건희, 직업 묻자 “무직입니다”

이른바 ‘3대 의혹’(도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 청탁)으로 구속기소된 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 24일 첫 재판에 출석했다. 역대 영부인 중 처음으로 구속돼 재판에 넘겨진 데 이어 형사법정 피고인석에 앉은 모습이 공개됐다. 김씨 측은 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 공소사실을 모두 부인했다.

검은 정장·뿔테안경에 마스크 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. 검은 정장 차림에 뿔테안경과 마스크를 착용한 김씨는 재킷 왼쪽에 수인번호 ‘4398’이 적힌 배지를 달았다. 사진공동취재단

김씨는 이날 오후 2시12분 서울중앙지법 311호 법정에 모습을 드러냈다.



앞서 중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 재판 시작 전 법정에 들어선 김씨의 모습을 언론 카메라로 촬영할 수 있도록 허가했다. 검은 정장과 흰색 셔츠 차림에 뿔테안경과 마스크를 착용한 김씨는 입정하자마자 방청석을 향해 한 차례 고개를 숙이고는 피고인석에 앉았다. 김씨의 정장 재킷 왼쪽 칼라에는 그의 수인번호 ‘4398’이 적힌 배지가 달려 있었다.



특검팀은 김씨를 자본시장법과 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속기소했다. 김씨는 ‘국민참여재판을 원하느냐’는 재판부 질문에 “아닙니다”라며 처음으로 말문을 열었다. 이어 재판부가 현재 직업을 묻자 “무직입니다”라고 짧게 답했다.



특검팀은 김씨의 공소사실을 설명한 뒤 도이치모터스 주가조작 사건부터 마친 뒤 정치자금법 위반과 알선수재 혐의 사건을 차례로 심리하자고 재판부에 제안했다.



김씨 측은 특검의 공소사실들을 전면 부인했다. 김씨 측 채명성 변호사는 도이치모터스 주가조작 혐의와 관련해 “이미 수 차례 과거 정권에서 철저한 수사를 거쳐 ‘혐의 없음’ 결정이 내려졌다”며 “지난 10년 동안 피고인이 투자한 특정 시기만 추출해 주가조작이라고 주장하는 게 타당한지 의문”이라고 주장했다. 채 변호사는 “특검은 큰 의미를 두기 어려운 일부 증거를 발췌해 이것만 가지고 침소봉대하는 것 아닌가 생각한다”고도 덧붙였다.



채 변호사는 공천개입 의혹과 관련해서도 “김씨는 (정치 브로커) 명태균씨와 별도로 계약관계를 체결한 바 없고, 여론조사를 지시한 바도 없다”고 했다. 그는 건진법사 청탁 의혹에 대해선 “윤영호(전 통일교 세계본부장)로부터 샤넬 가방을 전달받은 사실이 없으며, 언론 보도에 따르면 윤 전 본부장이 ‘배달 사고가 있다’는 식으로 (건진법사) 전성배씨에게 문자를 보낸 게 확인됐는데, 이것이 그 사건의 실체가 아닐까 한다”고 반박했다.



재판부는 6개월 이내에 1심을 마치도록 규정한 특검법에 따라 다음달 15일부터 매주 수요일과 금요일, 주 2회 재판을 진행하겠다고 밝혔다. 재판 진행 순서는 특검 측 의견을 받아들여 자본시장법 위반 혐의 사건을 우선 심리하고 이후 정치자금법과 알선수재 혐의 사건을 차례로 심리한다. 구체적인 증인신문 순서와 증거목록 등을 논의하고자 26일 오후 3시 추가 공판준비기일을 연다.



김건희 특검은 수사기간을 30일 연장하기로 결정하고 전날 이재명 대통령과 국회에 서면으로 사유를 보고했다고 밝혔다. 특검의 애초 수사기간은 지난 7월2일 수사 개시 시점으로부터 90일째인 29일까지였다. 전날 국무회의를 통과한 개정 특검법에 따르면 김건희 특검은 최대 180일 동안 수사할 수 있다. 이 경우 최종 만료일은 12월28일이다.



특검은 이날 한학자 통일교 총재와 그의 최측근으로 꼽히는 정원주 전 비서실장, 국민의힘 권성동 의원을 소환해 조사하는 등 윤석열 정권과 통일교 간 ‘정교유착’ 의혹 수사를 이어갔다. 한 총재가 구속된 지 하루 만이다. 같은 날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 정 전 실장의 구속영장은 기각됐다. 권 의원은 16일 구속됐다.

