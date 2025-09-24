태국 방콕 도심서 땅 꺼져 대형 싱크홀…차량 추락·병원 대피

24일 태국 방콕 두싯 지역에서 도로 붕괴로 대형 싱크홀이 발생해 차량이 추락하고 병원·경찰서 건물이 붕괴 위험에 놓였다.로이터=연합뉴스

태국 방콕 도심에서 대규모 싱크홀이 발생해 교통은 물론 수도·전력 공급까지 마비됐다.

현지 언론에 따르면 24일 오전(현지시간) 방콕 서부 두싯 지역의 바지라 병원과 경찰서 앞 4차선 도로가 붕괴하면서 폭 약 30m, 면적 900㎡, 깊이 수십m 규모의 거대한 싱크홀이 생겼다.

찻찻 시티판 방콕 시장은 “사상자는 없지만 차량 3대가 싱크홀에 추락하는 등 물적 피해가 발생했다”고 밝혔다. 그는 “인근에서 진행되던 지하철 공사가 원인으로 추정된다”고 설명했다.

SNS에 퍼진 영상에는 도로 밑이 무너져 트럭이 추락하고, 주변 시민들이 황급히 대피하는 모습이 담겼다. 붕괴 충격으로 바지라 병원 건물 하부 땅도 일부 꺼지자 당국은 병원과 경찰서 내 사람들을 긴급 대피시키고 인근 교통을 전면 통제했다.

바지라 병원은 안전 점검을 위해 이틀간 외래 진료를 중단하기로 했으며, 경찰서 건물은 기초가 손상돼 붕괴 위험이 있는 것으로 파악됐다.

또 도로 밑 수도관과 전력선이 파열되면서 대량의 수돗물이 쏟아지고 전기 스파크가 발생해 당국은 일대 수도·전력 공급을 차단했다.

찻찻 시장은 “우기가 시작돼 폭우가 내리면 추가 피해가 발생할 수 있다”며 “신속한 복구 작업을 진행 중”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지