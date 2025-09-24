피프티피프티, 내달 11일 日 ‘도쿄 걸즈 컬렉션’ 메인 아티스트 출격

걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 다음 달 11일 일본 도쿄 서일본종합전시장 신관에서 열리는 ‘TGC 기타큐슈 2025 바이 도쿄 걸즈 컬렉션(TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION)’의 메인 아티스트로 출격한다.

24일 어트랙트에 따르면 피프티피프티가 참석하게 된 ‘도쿄 걸즈 컬렉션(TGC)’은 일본을 대표하는 최대 규모의 패션 축제다.

일본 내 유명 스타들과 모델들의 런웨이와 함께 인기 가수의 스페셜 무대가 펼쳐지는 행사다.

‘큐피드(Cupid)’로 빌보드 차트를 휩쓸며 메가 히트곡을 탄생시킨 피프티피프티는 5인조로 재편된 이후 지난해 연말 열린 미국 투어의 전 공연을 매진시키는 등 글로벌 인기를 입증해 보였다.

피프티피프티는 올해 세 번째 미니앨범인 ‘데이 앤 나잇(Day & Night)’으로 성공적인 컴백 활동을 마쳤고, 타이틀곡 ‘푸키(Pookie)’가 역주행 신드롬을 일으켰다.

한편 피프티피프티는 ‘피프티트립’ 자체 콘텐츠를 비롯해 다채로운 활동을 이어나갈 계획이다.

