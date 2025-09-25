‘케데헌’ OST에 몸 흔들… 헌트릭스 게임도

지난 23일 경기 용인 에버랜드 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 테마존. 입구에 들어서자 넷플릭스 애니메이션 영화 케데헌 속 인기곡인 ‘골든’, ‘소다팝’ 등 인기 오리지널사운드트랙(OST)이 흘러나온다. 케데헌 테마존은 26일 정식 개장을 앞두고 있는 만큼 외부가 펜스로 둘려 있었지만, 펜스 주변으로 케데헌 팬들이 삼삼오오 모여 OST에 맞춰 몸을 들썩거린다.



테마존 안으로 들어가니 대형 LED 스크린에선 케데헌 속 주인공 ‘헌트릭스’와 ‘사자 보이즈’ 멤버들의 영상들이 나온다. 이 테마존은 영상으로만 만날 수 있었던 케데헌 콘텐츠를 오프라인에 처음으로 구현한 공간이다.

모델들이 에버랜드에 마련된 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존을 소개하고 있다. 삼성물산 리조트부문은 에버랜드에 케이팝 데몬 헌터스 테마존, 이머시브 방탈출 어드벤처 등 다채로운 콘텐츠를 26일 추가 오픈할 예정이다. 삼성물산 리조트부문 제공

‘헌트릭스’ 체험존에서는 ‘루미’, ‘미라’, ‘조이’가 비행기에서 악령을 퇴치하는 장면을 재현한 비행기 슈팅 게임과 혼문 밖으로 빠져나오려는 악령을 망치로 퇴치하는 두더지 게임에 참여할 수 있다. ‘사자 보이즈’ 체험존에서는 소다팝 OST에 맞춰 가사를 순서에 맞게 맞춰보거나 정해진 시간 내에 공을 굴려 넣는 영혼 바치기 게임에 도전할 수 있다. 이 4가지 게임에 성공할 때마다 각각 다른 모양의 도장을 미리 받은 케데헌 카드에 찍을 수 있는데, 4개의 도장이 모이면 ‘일월오봉도’가 완성된다. 완성된 일월오봉도는 특별한 보상품으로 교환할 수 있다.



케데헌이 전 세계에서 K컬처(한류) 열풍을 일으키면서 협업을 원하는 테마파크가 적지 않았을 것으로 보인다. 넷플릭스는 어떻게 에버랜드와 손잡게 됐을까. 현장을 함께 둘러 본 넷플릭스 관계자는 “지난해 에버랜드와 ‘지금 우리 학교는’, ‘기묘한 이야기’로 협업했었는데, 그때 경험이 참 좋았고 만족스러웠기 때문에 자연스럽게 케데헌 협업으로 이어졌다”고 설명했다.



에버랜드는 이번 가을 축제에서 지난 5일부터 ‘오즈의 마법사’를 주제로 한 ‘에버랜드 오브 오즈’도 운영하고 있다. 이형기 삼성물산 에버랜드 크리에이티브 팀장은 오즈의 마법사를 주제로 정한 배경에 대해 “아이와 어른 누구나 알고 있는 대표 동화이기 때문”이라며 “가을 분위기와도 잘 어울리고 ‘해피’와 ‘호러’ 두 가지 콘셉트로 고객에게 다양한 경험을 선사할 수 있기 때문”이라고 말했다.



에버랜드 오브 오즈의 하이라이트는 캄캄한 저녁 하루 두 번 이뤄지는 ‘크레이지 좀비 헌트 인 오즈’ 공연이다. 좀비로 변한 도로시와 친구들이 무대 위에서 격렬한 댄스 배틀을 하고, 불꽃과 조명을 이용한 다양한 퍼포먼스가 펼쳐진다. 이날 좀비들이 무대 앞으로 내려올 때마다 아이들은 소리를 지르거나 눈을 꼭 감으며 공연에 몰입하는 모습을 보였다.

