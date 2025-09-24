농협재단, '농심천심' 우리 쌀 나눔으로 취약계층과 농업인 행복 지원

농협재단은 24일 '2025 APEC 정상회의'가 열리는 경주에 소재한 농협경주교육원에서 1억 5천만원 상당의 우리 쌀을 경상북도에 전달했다. (왼쪽) 강호동 회장, (오른쪽) 이철우 경상북도지사. 농협중앙회 제공

농협재단(이사장 강호동)은 24일 ’2025 APEC 정상회의’가 열리는 경주에 소재한 농협경주교육원에서 ‘농심천심운동’일환으로 경북 관내 취약계층 지원을 위해 1억 5천만원 상당의 우리 쌀을 경상북도에 전달했다.

행사에는 농협과 경상북도 관계자들이 참석한 가운데 강호동 농협중앙회장이 이철우 경상북도지사에게 우리 쌀을 직접 전달했다. 경상북도는 전달받은 쌀을 관내 고령농업인 등 취약계층에게 배부할 계획이다. 농협재단은 연말까지 전국 취약계층에 총 10억 원 규모의 우리 쌀을 지원할 계획이라고 밝혔다.

강호동 회장은 “농협재단이 전달한 우리 쌀의 건강한 기운이 취약계층 복지증진과 농업인의 행복으로 이어지길 바란다”며 “앞으로도 지속적으로 나눔과 사회공헌활동을 통해 국민에게 사랑받는 농협으로 거듭나겠다”고 말했다.

이철우 경상북도지사는 “APEC 성공개최를 위해 경상북도가 최선을 다하겠다”며 “전달받은 쌀을 도내 취약계층 복지향상과 도민을 위한 지원에 적극 활용하겠다”고 화답했다.

한편, 농협재단은 다양한 방법의 우리 쌀 소비 촉진을 통해 농촌과 농업인의 삶의 질 향상을 위한 노력을 기울이고 있다. 특히, 올해 전국에 보급한 우리 쌀 과자 제조기는 실질적인 쌀 소비 증대와 활용 측면에서 좋은 호응을 얻고 있다.

전국 농축협 등에서 해당 제조기를 이용해 고령농업인 등을 대상으로 쌀 과자 간식 나눔을 펼치고, 지역 축제 행사에 활용하는 등 우리 쌀에 대한 대중들의 관심과 소비 참여를 이끌어내고 있다.

재단은 다가오는 추석 명절을 맞아 전국 각 지역별로 제조기를 활용한 쌀 과자 간식 나눔을 펼칠 예정이며, 이를 통해 취약계층의 복지지원과 더불어 쌀 소비 촉진으로 이어지길 기대한다고 밝혔다.

