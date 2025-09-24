[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 25일 (목요일)

쥐

96년생 자주 가던 길도 오랜만에 가면 낯설다.

84년생 윗사람과 아랫사람을 한번쯤 생각하라.

72년생 역할분담이 이루어지지 않으면 어렵다.

60년생 흉허물이 없는 사이라도 지킬 것은 지켜라.

48년생 다수의 사람들과 움직이면 소득이 있다.

36년생 혼자 떠드는 사람은 과감하게 퇴장시키자.

소

97년생 손해와 이익이 비슷한 하루이다.

85년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다.

73년생 사람들과의 인연을 소중하게 생각하라.

61년생 직장인은 상사와 인간관계에 최선을 다하자.

49년생 실패담을 듣는 것 또한 아주 좋은 일이다.

37년생 마음을 비우고 산다는 것이 쉬운 일이 아니다.

범

98년생 마음을 빼앗겨버리면 일이 안된다.

86년생 부산하게 움직여도 얻는 것는 별로 없다.

74년생 직장 생활 지속을 위해 차별성을 가져라.

62년생 전기전자 휴대폰점 운전대리업은 광고에 성과가 있다.

50년생 남의 사정을 모른 채 떠벌리면 화가 온다.

38년생 신경성 질환이 염려되지만 걱정하지 마라.

토끼

99년생 잡념이 너무 많으면 총명을 가로막는다.

87년생 낮은 자세로 움직이면 속도감이 떨어진다.

75년생 넘어져도 다시 일어서는 의지력이 필요하다.

63년생 오늘은 정신세계나 종교에 관심가지는 운이다.

51년생 문제의 핵심을 인지한 후 계획을 수정해야겠다.

39년생 중요한 사실을 숨기고 있으면 오해를 산다.

용

00년생 논쟁에 휘말리면 피곤해지니 끝내라.

88년생 생소해도 자신감만 있으면 괜찮다.

76년생 상사와의 관계가 원만하지 하라.

64년생 내재된 기운이 용솟음치는 운세다.

52년생 나서야 할 곳과 아닌 곳을 선별하라.

40년생 귀중한 것이 가치 있는가를 생각해 보라.

28년생 금전문제로 조금은 위축된다.

뱀

01년생 청탁은 거절하는 것이 여러모로 유익하다.

89년생 현재 일에 충실하고 다른 것에 관심마라.

77년생 내가 해야 할 일을 남에게 미루지 마라.

65년생 오늘은 동료나 이성으로 술이 생긴다.

53년생 의류업 학원업 가구업은 광고에 성과가 있다.

41년생 재주는 곰이 부리고 이익은 엉뚱하게 간다.

29년생 제 삼자가 이득을 챙긴다.

말

02년생 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다.

90년생 주관이 확고하다면 실패할 수 없는 운이다.

78년생 책임의식은 자신을 한 단계 도약시킨다.

66년생 때로는 모르는 것은 실패의 원인이다.

54년생 조금만 주고 많이 얻는 형상이 이상적이다.

42년생 오래된 물건이나 사람의 소중함을 느낀다.

30년생 전화위복의 기회가 생긴다.

양

03년생 때와 장소에 따라 소비한다면 인기를 받는다.

91년생 맡은 일에 충실하면 위치가 급상승한다.

79년생 약간의 긴장감은 정신건강에 이롭다.

67년생 다양한 인맥을 쌓는 일에 초점을 맞추어라.

55년생 변화에 흔들리면 자신감을 잃을 수 있다.

43년생 약간의 풍파는 있지만 편안함이 온다.

31년생 유모로 상대의 마음을 안정시켜라.

원숭이

04년생 내면향상을 위해 노력이 필요하다.

92년생 순조롭던 일도 과열되면 중단되기 쉽다.

80년생 장점을 내세우기 전에 단점을 먼저 생각하라.

68년생 독선과 아집은 불만을 불러이으키는 지름길.

56년생 금융업 건설업 부동산업은 광고에 성과가 있다.

44년생 겉모습만 반듯한 것은 실속이 없으니 포기하라.

32년생 급한 불부터 끄지만 재발할 가능성.

닭

05년생 의외의 장소에서 귀인을 만날 수 있다.

93년생 긴장이 지나치면 문제를 어렵게 만든다.

81년생 여성은 육체적인 고통을 당할 수 있다.

69년생 중간에서 이간질하는 사람에게서 물러나라.

57년생 목돈이 필요한데 부동산에 묶여 곤란하다.

45년생 빈손으로 돌아가고 싶지만 여건이 안된다.

33년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다.

개

06년생 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다.

94년생 자기 개성에 어울려야 보기에도 좋다.

82년생 지금은 현실에 충실한 모습을 보일 때이다.

70년생 우측에서 시작한 일은 좌측에서 마무리해라.

58년생 칭찬은 관대하게 하고 비판은 조심스럽게 하라.

46년생 새로운 사람만 찾는 것은 그리 좋지 않다.

34년생 신용이 뒷받침되지 않는다.

돼지

95년생 반목하는 일은 없애고 조화를 이루어라.

83년생 겉만 화려하고 내실이 없으니 답답하다.

71년생 지나간 것을 더 이상 생각하지 마라.

59년생 자동차매매 광고업 소개업은 광고에 성과가 있다.

47년생 누구나 입장이 바뀔 수 있으니 자랑하지 말라.

35년생 외상매입은 악재로 작용할 수 있다.

