‘안심’으로 홍보하고 뒷통수 때린 KT 보호서비스

최근 초소형 기지국(펨토셀)을 통해 KT 가입자들을 대상으로 한 무단 소액결제 피해가 발생한 가운데 KT 휴대폰 안심결제 서비스 가입자들까지 해킹피해를 당한 것으로 드러났다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 이상휘 의원(포항 남·울릉)이 KT로부터 제출받은 자료에 따르면 , 전체 소액결제 피해자 362명 중 유료 휴대폰 안심결제 서비스 가입자 5명이 총 210만7800원의 피해를 입었다.

사진=뉴스1

무료 ARS 안심인증 서비스 가입자 7명도 총 537만2500원 피해를 본 것으로 나타났다 .

유료 휴대폰 안심결제 서비스는 고객이 매월 990원의 요금을 추가부담하면 결제 과정에서의 안전성을 강화하도록 설계된 서비스다.

무료 ARS 안심인증 서비스는 ARS 인증 시 발신번호와 기기 정상 여부를 확인하는 보안서비스다 .

KT는 해당 부가 서비스를 홍보하면서 해킹 및 휴대폰 결제의 부정 사용을 예방한다고 강조해왔다.

하지만 이번 소액결제 피해로 사실상 소비자와의 약속을 저버린 셈이 된 것이다.

특히 유료 서비스 가입자까지 해킹 피해를 입은 것은 해당 서비스가 본래 목적을 전혀 달성하지 못한 채 무력화됐음을 전적으로 보여주는 사례다.

이는 단순한 기술적 결함을 넘어 KT의 보안책임과 고객간의 신뢰가 총체적으로 붕괴됐음을 의미한다 .

이상휘(사진) 의원은 “KT는 ‘안심’ 이라는 두 글자를 앞세워 홍보했지만 그 뒤에 감춰진 것은 허술한 보안망과 약속의 파기였다” 며 “통신사의 존재 이유이자 기본 의무인 국민 정보 보호를 지키지 못한 것” 이라며 맹비난했다 .

이어 이 의원은 “KT는 피해 전수조사와 전액 보상을 포함한 종합대책을 즉시 마련하고, 정부와 협력해 불법 기지국 근절과 재발 방지를 위한 근본적 보안 강화 방안을 제시해야 할 것”이라고 촉구했다 .

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지