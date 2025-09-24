강형욱도 물렸다…개 물림 사고 피 뚝뚝 충격 현장

채널A '개와 늑대의 시간' 화면 캡처

반려견 훈련사 강형욱이 촬영 중 개 물림 사고를 당했다.

23일 방송한 채널A '개와 늑대의 시간'에선 강형욱이 입질견 푸들을 훈련하는 모습이 그려졌다.

이날 '늑대 2호' 푸들의 사연이 공개됐다. 동생 보호자는 "미용을 갔다가 발톱이 잘못 잘린 적 있다. 피난 채로 집에 온 뒤로부터 예민해지면서 공격성이 생긴 것 같다"고 밝혔다.

반려견의 공격성 때문에 파상풍 주사도 맞고, 응급실도 두 번이나 다녀왔다는 가족들. 엄마 보호자를 물어 피가 솟구친 것을 목격한 아빠가 파양까지 생각했지만 "누가 받아주겠냐. 입질하는 개는 안 고쳐진다는데 안락사를 시켜야 하나 싶었다"고 솔직한 마음을 털어놨다.

그러면서도 "반려견을 한 번 키우기 시작했는데 어떻게 안락사를 시키겠냐. 죽을 때까지 키워야 한다"고 책임감을 보였다. 늑대 2호는 보호자에게만 유독 예민한 기색을 보였다.

목줄을 채우려는 순간, 푸들은 반항했다. 밖으로 나간 뒤 엉덩이를 만지려고 하자, 푸들은 강형욱 손가락을 물었다. 계속 입질했고, 강형욱은 피를 철철 흘렸다.

강형욱은 "세게 물긴 했는데 이가 약해 보인다"면서 "겁이 굉장히 많다. 고집이 센 건 아닌데 약하고, 많이 안 참아본 것 같다. 애증 관계의 분이 있다. 물리면 화가 나도 예뻐해줘서 (푸들이) 돼지가 됐다"고 분석했다.

그러면서 "예민하게 태어난 개다. 덤덤하게 키우는 게 좋은데, 어머니는 알뜰살뜰 챙겨주지 않느냐"면서 "같이 산책하고 발을 닦지 마라. 한동안 만지지 말아야 하는 개다. 산책 시킬 때도 가슴줄 하지 말고 목줄로 해라. 이제 산책은 아빠가 시켜라"고 조언했다.

