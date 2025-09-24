인구 3200만 충칭시, 경기도와 맞손…김동연, 中 중서부 첫 우호협력

중국을 방문 중인 김동연 경기도지사가 세계 최대 ‘독립시’인 충칭과 손을 잡고 도의 신성장 거점을 마련했다. 충칭시는 도나 주 같은 행정구역에 속해있지 않고 같은 권한을 누리는 특수시로, 한국의 80%에 달하는 면적(8만2403㎢)을 갖고 있다. 인구만 3200만명으로, 지역내총생산(GRDP)은 4477억 달러에 이른다. 이는 경기도(594조원)의 7배를 웃도는 수치다.

김동연 경기도지사(왼쪽)가 23일 후헝화 충칭시장 등과 대화하고 있다. 경기도 제공

23일 도에 따르면 김 지사는 이날 후헝화(胡恒華) 충칭시장, 위원자쥔(袁家軍) 충칭시 당서기 등 지도부와 만나 우호협력 업무협약(MOU)을 교환했다. 도가 중국 중서부지역과 교류 관계를 확립한 건 이번이 처음이다. 중국의 4개 직할시 가운데는 톈진에 이어 두 번째다.

충칭은 중국 도시 가운데 4번째로 규모를 자랑한다. 성장률은 5.7%를 기록 중이다.

향후 도와 충칭시는 경제통상·과학기술·교육·문화·관광 등 거의 모든 분야에서 교류할 계획이다. 대표단 상호방문 등을 추진하면서 동시에 상대방의 국제행사 등에 적극적으로 참여하게 된다.

이날 도는 충칭시와 분야별 상세 업무협약도 맺었다. 경기도경제과학진흥원(경과원)과 충칭시 상무위원회는 한중경제우호협력센터를 설립해 기업 및 주민·청년·공공기관 등의 협력 창구로 운영하기로 했다. 아울러 경과원과 충칭시 량장신구 관리위원회는 인공지능(AI)·바이오·청년인재 취업 등의 분야에서 교류협력을 확대하기로 했다.

김 지사는 “충칭은 중국 경제·물류의 중심이라는 점에서 의미가 있다”며 “양측 간 무역촉진, 투자협력에서부터 문화·인적교류 확대가 기대된다”고 말했다.

