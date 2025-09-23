이재명 대통령 “재외국민 투표 제도 개선 확실히 할 것” [李, 유엔총회 참석]

유엔총회 참석을 위해 방미 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) 뉴욕에서 동포 간담회를 열고 재외국민의 원활한 주권 행사를 위한 재외선거 투표 제도 개선을 약속했다.

유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다. 공동취재사진

이 대통령은 이날 뉴욕 맨해튼에 위치한 지그펠드 볼룸에서 열린 뉴욕 동포 간담회에서 “원래 조국이 해외에 나가 있는 국민들을 걱정해야 하는데 재외국민들이 본국을 걱정하는 일이 꽤 오랫동안 있었던 것 같다. 이제는 대한민국이 여러분을 생각하고 걱정하겠다”며 “우리 재외국민들이 대한민국 국민임을 자랑스럽게, 대한민국 국민임을 당당하게 말할 수 있는 그런 대한민국을 꼭 만들도록 하겠다”고 말했다. 이어 이 대통령은 “전 세계가 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주국가로, 문화강국으로, 군사·경제 강국으로 다시 돌아왔다”며 “이제 정상으로 돌아와서 다시 도약할 때가 됐다”고 덧붙였다.



이 대통령은 대한민국이 다양한 분야에서 두각을 나타내는 모범국가로 발전할 수 있었던 원동력이 국민이라는 점을 강조하며 재외국민의 원활한 주권 행사를 위한 재외선거 제도 개선 의지를 재차 드러냈다. 이 대통령은 “투표하기가 왜 이렇게 어렵냐고 말씀들 많이 하신다. 말로는 국민이 주인이라는데 주인 노릇 할 기회를 안 주는 것은 정말로 문제”라며 “전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선도 확실히 해내도록 하겠다”고 약속했다.



이 대통령은 마무리 발언에서도 “정부는 실질적인 정책으로 동포 여러분의 헌신에 응답하겠다”며 재외동포들의 기대에 부응하겠다고 강조했다.



이날 간담회에는 현지 동포 약 300명이 초대돼 만찬을 겸한 간담회를 가졌다. 이 대통령 배우자인 김혜경 여사도 흰색 저고리에 옥색 치마의 한복 차림으로 동행했다.

