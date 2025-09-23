파라다이스, 그랜드하얏트 인천 웨스트타워 인수…2100억원 투입

인천공항 국제업무지역(IBC-I)에 있는 파라다이스시티가 바로 앞에 있는 그랜드 하얏트 호텔을 인수했다.

그랜드하얏트 인천 웨스트타워. 파라다이스 제공

파라다이스는 23일 인천 영종도 '그랜드하얏트 인천 웨스트타워'를 한진그룹의 자회사인 칼호텔네트워크로부터 2100억원에 인수하는 계약을 체결했다고 공시했다.

2014년 문을 연 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워는 1만6000㎡에 5성급 호텔로 객실 501개를 갖추고 있다. 이번 자산 인수 결정은 정부의 K-관광 콘텐츠 육성 비전에 따라 중국인 단체관광객 무비자 등 외국인 입국 절차 간소화 정책에 부응, 호텔 인프라 투자에 나섬으로써 관광산업 발전과 인천 지역경제 활성화에 기여하기 위한 취지다.

기존 파라다이스시티와 도보 3분 거리에 있으며, 별도의 호텔을 짓지 않고도 증축한 것과 같은 효과를 얻게 된다고 파라다이스 측은 설명했다.

파라다이스세가사미가 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워를 인수함에 파라다이스시티가 보유한 769객실을 합쳐 1270객실이 된다. 이는 인천공항 북측에 있는 인스파이어 복합리조트 (1275객실)와 비슷한 규모이다.

파라다이스시티 앞에는 6만㎡ 부지에 최대 속도 40km/h의 증강현실 레이싱 테마파크인 ‘스마트 레이싱 파크’가 2027년 개장, 관광 명소가 될 전망이다.

최종환 파라다이스세가사미 대표는 “정부의 문화·예술·관광 역점 정책에 부응, 관광산업 발전을 통해 외국인 관광객 3000만명 달성을 선도하고자 한다”며 “파라다이스시티의 전시 기획 및 뮤직페스티벌 개최 등을 통한 관광객 증가가 정부 주도 K-관광 육성 비전과 맞물려 산업 발전의 시너지 효과로 나타나게 될 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지