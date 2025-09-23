내일과 모레 전국에 가을비…수도권 최대 80mm 이상

주말까지 비가 내렸다가 그치길 반복하며 이어지겠다.



23일 기상청에 따르면 이날 제주에 비가 오락가락 오겠다.

지난 17일 전북 전주시 효자로에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다.

이날 늦은 밤이 되면 남해안에도 빗방울이 떨어지기 시작하겠고 24일 늦은 새벽 충남과 전북 서해안, 24일 오전 그 밖의 전국으로 비가 내리는 지역이 확대되겠다.



이후 서울·인천·경기북부·강원북부는 25일 새벽, 경기남부와 강원중남부는 25일 오전, 충청·남부지방·제주는 25일 밤까지 비가 이어지겠다.



호남과 경북남부, 경남, 제주 등은 26일에도 가끔 비가 내리겠다.



우리나라 동쪽에 자리한 고기압에서 시계방향으로 부는 바람에 실려 고온다습한 공기가 유입돼 제주와 남해안부터 강수가 시작된 뒤 우리나라 북쪽으로 저기압이 지나가면서 전국으로 비가 확대되는 모습이 나타나겠다.



저기압이 지나간 뒤엔 우리나라 북서쪽 고기압에서 내려보내는 찬 공기와 남동쪽 고기압이 올려보내는 고온다습한 공기가 충돌, 정체전선이 형성되면서 강수가 이어지겠다.



우리나라 북쪽으로 저기압이 지나갈 24일 오전에서 밤까지 중부지방에 시간당 강우량 20∼30㎜, 서해상에 정체전선과 저기압이 발달할 25일 새벽과 오전 사이 충남서해안과 전북서부에 시간당 강우량 30∼50㎜의 거센 비가 내리겠으니 대비해야 한다.



25일까지 예상 강수량은 서해5도·충남서해안·호남 30∼80㎜(서해5도·충남서해안·전북·전남북서부 최대 100㎜ 이상), 수도권·강원내륙·강원산지·대전·세종·충남내륙·충북·부산·울산·경남 20∼60㎜(수도권·강원북부내륙·충남내륙 최대 80㎜ 이상), 제주 10∼60㎜, 대구·경북·울릉도·독도 10∼40㎜, 강원북부동해안 5∼20㎜, 강원중남부동해안 5㎜ 안팎이다.



이번 주말 우리나라 북쪽으로 기압골이 한 차례 더 통과하면서 토요일인 27일 오후 충남과 호남, 28일 오전 전국에 비가 예상된다. 기압골이 예상보다 북쪽으로 지나가거나 빠르면 수도권에도 27일 비가 내릴 수 있다.



이후 고기압 영향권에 들면서 대부분 지역은 맑겠지만, 남해안 등 남부지방은 정체전선 영향으로 흐리거나 비가 올 것으로 보인다.



기온은 다음 주까지 평년기온(최저 11∼18도, 최고 22∼26도)과 비슷하겠다.



이후 29일부터 우리나라가 고기압 영향권에 날이 개면서 아침 기온이 쌀쌀한 수준까지 떨어지겠다. 가을에 맑으면 밤사이 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 아침 기온이 낮아진다.

<연합>

