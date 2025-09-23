최귀화, 여성암 투병 스태프에 수술비 보탰다

배우 최귀화가 여성암 투병 중이던 스태프를 돕기 위해 수술비를 지원한 미담이 재조명됐다.

22일 유튜브 채널 KBS 엔터테인 웹예능 '고소영의 펍스토랑'에는 디즈니+ 사극 시리즈 '탁류'에 함께 출연하는 최귀화와 박지환이 게스트로 등장했다.

영상에서는 과거 온라인 커뮤니티를 통해 알려졌던 최귀화의 선행이 다시 언급됐다.

최귀화는 드라마 현장에서 함께 일하던 한 스태프가 여성암 진단을 받고 수술비 마련에 어려움을 겪자 흔쾌히 비용을 보탠 것으로 알려졌다.

이에 대해 최귀화는 "어느 날 보니 안색이 좋지 않더라. 사정을 듣고 제가 할 수 있는 정도를 도왔다"며 "그저께에도 연락이 와서 건강해져 열심히 일하고 있다고 하더라"고 근황을 전했다.

당시 도움을 받은 스태프는 온라인 커뮤니티 글을 통해 "빨리 완쾌해 현장에서 다시 만나는 게 갚는 거라는 선배님의 말을 잊지 못한다"며 감사 인사를 전한 바 있다.

최귀화는 영화 '범죄도시' '택시운전사', 드라마 '황금빛 내 인생' '오징어 게임' 시즌 2·3 등에서 호연했다.

