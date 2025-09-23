조국, ‘성비위 사건’ 피해자 만나… “일상 회복 지원”

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 23일 당내 성비위 피해자를 만나 심리치료 등 피해 회복을 위한 지원에 나서기로 약속했다고 밝혔다.

조국혁신당 조국 비상대책위원장이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당은 이날 출입기자단 공지를 통해 “‘신우석 사건’ 피해자 A를 조 비대위원장이 직접 만나 위로의 인사를 전했다”고 밝혔다. 신우석 전 사무부총장은 성비위 논란으로 당원권 정지 1년 징계를 받은 인물이다.

조국혁신당은 “피해자가 가장 희망하는 것은 잊힐 권리라고 밝혔다”며 “본인은 신우석이 징계되고 김선민 전 권한대행을 만나 사과와 위로를 받고 이 일이 일단락됐고 생각하고 있었으며 다시 자신이 피해자로 호명되거나 피해사실이 강간미수 등으로 과장 언급되는 것이 가장 큰 2차 피해라고 밝혔다”고 했다.

그러면서 “피해자는 이런 상황에서 다시금 정신적인 어려움을 호소하고 있어 조국혁신당 비상대책위원회는 피해자에 대한 심리치료 등 일상회복에 필요한 지원을 하기로 했다”고 했다.

조국혁신당은 피해자 요청에 따라 직접 신고대리권을 부여 받았다고 밝히며 피해 사실을 언급하는 등 2차 가해에 고발조치하겠다고도 알렸다.

조국혁신당은 당내에서 일어난 성 비위 논란에 대한 책임을 지겠다고 조국 비대위원장을 필두로 한 비대위 체제로 전환했다.

