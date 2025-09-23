지금 주문하면 '43년' 뒤 맛볼 수 있다…일본 뒤집은 ‘고로케’, 뭐길래?

일본의 한 정육점에서 만드는 '프리미엄 고로케'가 상상을 초월하는 대기 기간이 화제가 되고 있다. 하루 200개만 만드는 ‘수제 고로케’에 주문이 몰리면서, 현재 주문하면 43년 후인 2068년 9월 이후에나 맛볼 수 있다.

일본의 명물 고로케인 '고베 고로케 극미' 모습. CNN

20일(현지시간) 현지 경제지 프레지던트 온라인은 일본인들의 입맛을 사로잡은 이 고로케를 소개했다.

아사히야는 1926년 쇠고기 판매점으로 영업을 시작했다. 당시에는 "누가 비싼 고베규를 인터넷에서 사겠느냐"는 회의적인 반응이 잇따랐지만 1999년 홈페이지 개설 후 전국 각지에서 주문이 몰리며 판로가 확대됐다.

3대째 가업을 이어온 닛타 시게루 사장은 고베규의 가치를 직접 체험할 수 있는 상품이 필요하다는 판단 아래, 최고급 고로케 개발에 착수했다. 그 결과 좋은 재료를 아낌없이 사용한 '고베 비프 고로케 극미'를 개발했다.

이 고로케는 A5 등급의 3살 암소 고베규 어깨 등심과 지역 특산 감자 레드안데스가 주재료다. 수확 후 3개월간 숙성한 감자를 찐 직후 손으로 껍질을 벗겨 사용한다. 기계로 껍질을 제거하면 너무 깊게 파낸다는 이유에서다.

생산량은 하루 200개로 제한된다. 그러나 소비자 만족도가 높아 재구매율이 90%에 달하며 수요가 폭발적으로 증가했다. 현재 온라인 주문 시 2068년 9월 이후 맛볼 수 있다. 주문 대기만 43년에 이르는 셈이다.

닛타 대표는 “고기를 팔려고 시작했는데 오히려 고로케가 더 큰 성과를 가져다주었다”며 “공장 생산을 늘릴 생각은 없고, 맛을 지키는 것이 최우선”이라고 강조했다.

