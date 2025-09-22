제주도-우주청, 한국형 위성항법시스템 개발 협력

제주도와 우주항공청이 22일 한국형 위성항법시스템(Korean Positioning System, 이하 KPS) 개발 사업과 연계한 제주 우주산업 육성·협력사업 추진을 위한 업무협약을 맺었다.

협약을 통해 양 기관은 하원테크노캠퍼스에 KPS 지상시스템을 구축하고 △위성항법 기술 활용 확대 △지역 연계 KPS 기반 응용서비스와 실증사업 발굴 △전문 인력 양성 등에 협력하기로 뜻을 모았다.

제주도와 우주항공청이 22일 오후 제주도청 삼다홀에서 한국형 위성항법시스템 개발 사업과 연계한 우주산업 육성·협력사업 추진을 위한 업무협약을 맺었다. 오영훈 제주지사(오른쪽)와 윤영빈 우주항공청장이 기념촬영하고 있다. 제주도 제공

KPS 개발 사업은 2022년부터 2035년까지 추진하는 국가 위치·항법·시각(PNT) 기반 구축사업으로, 사업이 완료되면 한국은 세계 7번째로 자체 위성항법시스템을 갖추게 된다. 현재는 미국, 러시아, EU, 중국, 인도, 일본 등 6개국만 항법위성을 보유하고 있다.

나아가 자율주행, 정밀농업, 재난 대응 등 다양한 분야에서 핵심 기반시설로 기능하며 국민 생활과 경제 활동의 질을 높이고 국가 안전보장을 강화할 것으로 기대된다.

KPS는 위성·지상·사용자 시스템으로 구성된다. 하원테크노캠퍼스에는 위성 운영에 필요한 지상시스템(통합운영센터, 위성관제센터, 안테나국, 감시국)이 구축돼 전체적인 KPS 운영에서 중심적 역할을 담당하게 된다.

오영훈 제주지사는 “국가 전략 기반시설 유치로 제주 우주산업 발전이 가속화할 것으로 기대한다”면서 “지상시스템의 성공적 구축을 통해 제주가 우주항법 분야의 전진기지 역할을 할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

윤영빈 우주항공청장은 “제주가 한국 우주항법 기반 중심지로 자리잡는 것은 지역 발전과 국가 경쟁력을 동시에 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “KPS 운영을 통해 국민의 일상을 지원하고 신산업 분야를 발전시킬 수 있도록 양 기관 간 업무가 원활히 추진되길 기대한다”고 밝혔다.

제주도는 청정한 전파 환경, 넓은 발사반경 등 지리적 강점을 바탕으로 우주·첨단 산업단지 조성, 기업(기관) 유치, 인력 양성 등 우주산업 육성에 박차를 가하고 있다.

우주 관련 연구시설 유치로 제주의 우주산업 생태계가 한층 확장될 뿐만 아니라 전문 인력 유입, 일자리 창출, 정주 여건 개선 및 지역경제 활성화로 이어지는 선순환이 기대된다.

도는 우주청과 협력을 통해 제주와 연계된 KPS 기반의 응용서비스와 실증사업을 발굴하고 관련 기업을 적극적으로 육성해 나갈 계획이다.

