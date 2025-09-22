검찰, 故 이재석 경사 동료 조사… 당직팀장은 유족에 무릎 꿇어

인천 영흥도 갯벌에 고립된 노인을 구하고 숨진 해양경찰관 고 이재석(34) 경사가 생전 사용했던 스마트폰의 디지털 포렌식 작업이 본격화했다. 이 경사의 사망 경위를 확인하기 위한 검찰 수사도 속도를 내고 있다.

갯벌 고립자를 구하다가 순직한 해양경찰관 이재석 경사의 유족인 어머니와 사촌 형이 22일 오후 인천시 옹진군 영흥도 하늘고래 전망대를 찾아 고인이 실종된 것으로 추정되는 꽃섬 인근 해상을 바라보고 있다. 연합뉴스

22일 중부지방해양경찰청 등에 따르면 국립과학수사연구원은 순직 사고 지점 인근에서 최근 발견된 스마트폰이 이 경사 소유인 것으로 보인다는 의견을 해경에 전달했다. 앞서 해경은 지난 14일 오후 3시쯤 이 일대를 수색하던 중 전원이 꺼져 있는 스마트폰 2대를 발견해 다음 날 국과수에 분석을 의뢰했다.

이 가운데 스마트폰 1대 바탕화면에 이 경사의 전화번호가 적혀 있었던 점 등을 근거로 그의 소유였다고 판단했다는 게 국과수 측 설명이다. 앞서 전원 복구 작업을 벌인 국과수는 다만 스마트폰 내 패턴 잠금을 해제하는데 2주 이상 시간이 필요할 것으로 봤다.

대검찰청 반부패기획관(차장검사)을 팀장으로 한 검찰 ‘해경 순직 사건 수사팀’은 지난주 유족을 조사한 데 이어 전날 고인과 같은 영흥파출소 소속으로 당시 함께 근무한 동료를 참고인 신분으로 소환했다. 검찰은 사고 때 ‘2인 1조 출동 원칙’이 지켜지지 않은 이유 등 당시 정황을 확인한 것으로 전해졌다.

갯벌 고립자를 구하다가 순직한 해양경찰관 이재석 경사의 파출소 당직 팀장이 22일 유족들의 추모 현장을 찾아와 사죄하고 있다. 연합뉴스

또 파출소장이 고인의 동료들에게 은폐를 지시했다는 의혹도 들여다보고 있다. 앞서 이 경사의 동료들은 “파출소장으로부터 함구하라는 지시를 받았다. 이 경사를 영웅으로 만들어야 한다”고 기자회견을 통해 폭로했다. 검찰은 휴게시간이 허위로 기록된 근무일지도 살펴보고 있다.

이날 유족들은 이 경사가 숨진 옹진군 영흥면 현장에서 마지막 인사와 함께 넋을 기렸다. 현장에 앞서 이 경사와 당직 근무를 섰던 파출소 팀장이 모습을 드러내자 유족들은 분통을 터뜨렸다. 해당 팀장이 추모의 뜻을 전하겠다면서 사고 지점 갯벌에 들어가 해경과 소방 대원 수십명이 출동하기도 했다.

