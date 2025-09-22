불꽃축제 ‘명당’ 전쟁…‘20만원’ 스타벅스 좌석에 ‘55만원’ 베란다까지 [뉴스+]

2024 서울세계불꽃축제. 뉴시스

매년 수백만명이 관람하는 여의도 불꽃축제가 5일 앞으로 다가온 가운데, ‘불꽃 명당’을 차지하려는 시민들의 움직임이 분주하다.

스타벅스 여의도 한강공원점의 좌석 예약제는 최소 20만원 결제해야 하는 규정에도 불구하고 일찌감치 매진됐다. 호텔뿐 아니라 중고 거래 플랫폼에서도 명당자리를 고가에 판매하는 거래가 활발히 이뤄지고 있다.

22일 스타벅스 코리아에 따르면, 여의도한강공원점은 오는 27일 ‘2025 세계불꽃축제’를 맞아 이날 오전 9시부터 한정 좌석 예약을 진행했다.

그런데 예약 시작 후 불과 한 시간 만인 오전 10시 한강 전망석은 물론 시야 제한석과 여의도 전망 좌석까지 모두 매진됐다.

스타벅스 여의도한강공원점이 ‘2025 세계불꽃축제’ 맞아 전석 예약제를 시행한 가운데, 최고 20만원 좌석까지 모두 매진됐다. 스타벅스 홈페이지/스타벅스 예매 페이지 캡처

‘골든 뷰 존’은 한강이 정면으로 보이는 최상급 좌석으로 2인 기준 최소 20만원을 결제해야 한다. 일부 시야 제한이 있는 ‘실버 뷰 존’은 2인 기준 최소 15만원이다. ‘카페 존’은 한강 반대편 여의도 공원을 조망할 수 있는 좌석으로 최소 10만원 이상을 결제해야 한다.

예약자는 행사 당일 오후 7시부터 10시까지 최대 3시간 동안 좌석을 이용할 수 있고, 입장은 행사 시작 30분 전부터 순차적으로 진행된다. 단, 현장에서 세트 최소 결제 금액을 결제하지 않으면 좌석 이용이 불가능하다.

오픈런에 실패한 한 소비자는 “불꽃놀이 할 때 한강 인파에 묻히는 것보다 20만원 내고 2인데이트 코스로 사용하면 좋은데 경쟁이 치열했다”고 아쉬움을 표했다.

이 밖에도 온라인상에는 “대기하다 까먹었다”, “스타벅스 뷰가 진짜 최고인데” 등 아쉬움을 토로하는 글이 잇따랐다.

불꽃축제 명당자리 판매 거래 글. 당근마켓 캡처

실제로 행사 당일 인근 호텔의 일반 리버뷰 객실 가격은 300만원대까지 치솟아 평소보다 3배가량 올랐다.

중고 거래 플랫폼 당근마켓에도 불꽃놀이 명당자리를 미리 18만원에 잡아준다거나 ‘한강뷰 아파트 숙소 48만원에 대여’, ‘한강변 아파트 베란다 55만원에 공유한다’는 내용의 글이 잇달아 게재되고 있다.

서울세계불꽃축제는 매년 100만명 이상이 찾는 국내 최대 규모의 불꽃축제다. 한화그룹과 SBS가 공동 주최하고 서울시가 후원하는 이번 행사는 오는 27일 여의도 한강공원에서 13시부터 시민 참여 프로그램으로 시작된다. 19시 20분부터는 이탈리아, 캐나다, 한국 3개 팀이 참가하는 불꽃 쇼가 펼쳐진다.

