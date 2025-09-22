태국 거점 2030 사기단 무더기 검거

해외에서 국내 피해자들을 상대로 다양한 사기 수법을 동원해 수백억원을 가로챈 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 로맨스스캠·코인사기 등 사기 유형별로 팀을 꾸려 범행을 저지른 것으로 나타났다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 태국 파타야에서 활동하던 사기조직 ‘룽거컴퍼니’의 조직원 25명을 검거했다고 22일 발표했다. 이 중 21명은 구속됐으며, 국제 공조를 통해 총책 A씨 등 9명을 태국 현지에서 추가로 검거해 국내 송환을 추진하고 있다. 조직명 룽거컴퍼니는 A씨의 예명 ‘자룡’과 ‘형님’이라는 뜻의 중국어를 합쳐 만든 것으로 파악됐다.

사진=서울경찰청 금융범죄수사대 제공

조직원들은 대부분 20∼30대 젊은 층으로, 가장 어린 조직원은 20세였다.



경찰에 따르면 이 조직은 지난해 7월부터 올해 7월까지 1년간 국내 피해자 878명으로부터 총 210억원을 빼돌렸다. 특히 로맨스스캠팀, 코인사기팀, 노쇼사기팀, 기관사칭사기팀 등 4개 전문팀을 구성해 각각 다른 수법으로 범행했다.



구체적으로 노쇼사기팀은 무작위로 가게에 전화를 걸어 군부대 관계자인 것처럼 속인 뒤 음식이나 물품 구매 의사를 밝혔다. 이후 전투식량 등을 대신 구매해 납품해달라고 요청하고, 별도 공범이 납품업체를 사칭해 대금을 가로채는 방식으로 피해자들을 속였다.



조직 내부의 위계질서와 통제 시스템도 철저했다. 본부장 3명 아래로 각 팀장과 하부 조직원들이 배치됐다. 주간에는 팀장이, 야간에는 숙소장이 조직원들의 범행과 일상생활을 동시에 관리했다. 조직원 여권을 압수하고 외출과 외박을 통제했으며, 개인 휴대전화 사용까지 제한하는 등 엄격한 규율을 적용했다.



경찰은 A씨가 운영하고 있거나 연계돼 있는 태국 내 다른 사무실 또는 조직이 있을 수 있다고 보고, 범행에 이용된 데이터베이스 입수 경위와 범죄 수익 등에 대해서도 계속 수사를 확대해나갈 계획이다.



경찰 관계자는 “다중피해 사기 범행을 저지르는 범죄자들을 국내외를 불문하고 끝까지 추적해 무관용의 원칙에 따라 강력히 대응할 것”이라며 “온라인상에서는 모든 것이 거짓일 수도 있음을 유의하라”고 당부했다.

