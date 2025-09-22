[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 23일 (화요일)

쥐

96년생 먼 곳에서 좋은 소식 들린다.

84년생 금전융통은 서북방으로 진출하면 성과있다.

72년생 성실한 태도로 일관하면 불리함을 극복.

60년생 승자의 기쁨보다 패자의 슬픔이 크다.

48년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요.

36년생 사람이 많은 곳에 있는 것이 좋겠다.

소

97년생 신용문제 금전관계는 희소식이 오는 운이다.

85년생 남의 일도 내 일처럼 열심히 하라.

73년생 과제가 힘겨우면 불안감에 포기한다.

61년생 동남쪽에서 좋은 소식이나 연락을 받을 수 있다.

49년생 상가나 건물매매는 동서방으로 추진하세요.

37년생 나가서 큰소리치면 재운이 절로 생긴다.

범

98년생 나태한 행동은 생활의 질을 떨어뜨린다.

86년생 금전융통은 동남방에서 희소식이 온다.

74년생 시간을 아끼고 분야에 대한 지식을 넓혀라.

62년생 재정문제는 좋은 통신이 오는 운이다.

50년생 당혹스럽지만 원인은 자신에게 있다.

38년생 기다리는 사이에 다른 사람이 먼저 챙긴다.

토끼

99년생 문서상으로 미결된 문제를 종결짓자.

87년생 금전융통은 멀리서 기쁨 소식이 오다.

75년생 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다.

63년생 하는 일이 어지러우니 손익계산을 하라.

51년생 점포매매는 서북방으로 추진하세요.

39년생 어수룩한 사람을 잘 살펴라.

용

00년생 경제적으로 안정되면 앞을 가로막지 않는다다.

88년생 어떤 일에도 쉽게 동요 마라.

76년생 개성과 능력을 고려한 뒤 직업을 택하라.

64년생 재정문제에 희소식이 날아온다.

52년생 재물에 대한 애착이 지나치면 손해다.

40년생 아파트 빌라 주택매매에 기쁨 통신이 온다.

28년생 작은 것에 연연하지 마라.

뱀

01년생 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다.

89년생 생각보다 부대비용이 많이 든다.

77년생 겉으로는 당당하지만 마음 속에는 두렵다.

65년생 금전융통은 김씨 오씨 윤씨의 도움이 있다.

53년생 자녀문제로 근심도 많지만 무난한 운세.

41년생 상가나 건물매매는 동서방에서 희소식이 온다.

29년생 운이 대길하니 일의 성과가 좋겠다.

말

02년생 내가 취하지 않으면 남이 취한다.

90년생 무엇을 하는지 심신이 바쁜 날.

78년생 달라진 것이 없다면 반성이 필요하다.

66년생 엇비슷한 상황이 반복될 가능성이 다분하다.

54년생 금전문제는 서남방에서 좋은 통신이 온다.

42년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요.

30년생 부단한 노력을 경주해야할 때이다.

양

03년생 문서처리는 더 꼼꼼하게 처리하고 움직여라.

91년생 점포매매는 동서방으로 추진하세요.

79년생 정확한 데이터가 없으면 나서지 마라.

67년생 재정관계는 오늘 오전에 좋은 소식이 온다.

55년생 불로소득에 마음을 빼앗기면 많은 걸 잃는다.

43년생 오직 건강만 생각하는 것이 좋다.

31년생 이 아니면 잇몸으로 해결하자.

원숭이

04년생 바람직하지 못한 부분은 멀리하라.

92년생 사소한 정보도 선택해서 취하라.

80년생 금전융통은 박씨 안씨 서씨의 도움이 있다.

68년생 무리라고 판단되면 수정하는 것이 상책이다.

56년생 자영업자는 예상 밖의 소득이 생기는 날.

44년생 상가나 건물매매는 오늘 통신이 오는 운이다.

32년생 투자를 지목하려면 조언이 필요하다.

닭

05년생 누구를 할 것인지를 결정하는 일은 복잡하다.

93년생 덕을 쌓는다는 마음으로 임하라.

81년생 금전문제는 멀리 있는 지인의 소식이 온다.

69년생 한쪽으로만 기우는 것은 바로 잡으면 그만이다.

57년생 실력이 뛰어나도 인지도가 부족하면 걸림돌.

45년생 토지 땅 대지매매는 좋은 소식이 있는 운이다.

33년생 사사로운 감정에 개입하지 마라.

개

06년생 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라.

94년생 요행을 바라는 행동은 어리석다.

82년생 좋은 계획은 겉모습보다 내용이 알찬 것.

70년생 금전융통은 서남방에서 희소식이 온다.

58년생 운이 없는 것도 알고 보면 지혜부족이다.

46년생 아파트 빌라 주택매매는 기쁨 정보를 접한다.

34년생 저자세로 나가는 것이 유리하다.

돼지

95년생 내가 반듯하면 나쁜 기류는 피해간다.

83년생 주위 사람들의 의견에 귀기울이면 쉽게 풀린다.

71년생 금전문제는 김씨 강씨 지씨의 협조가 있다.

59년생 점포매매는 오늘 기쁨 소식이 있겠다.

47년생 오늘 안 되면 내일하면 되니 서두를 것 없다.

35년생 이미지 관리에 노력하자

