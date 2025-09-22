전통과 퓨전의 만남, ‘서울소스 1991’ 공식 런칭

㈜소스코는 전통 고추장의 깊은 맛과 현대적인 퓨전 감각을 결합한 새로운 소스 브랜드 ‘서울소스 1991(Seoul Sauce 1991)’이 공식 런칭했다.

서울소스 1991은 “Tradition Meets Fusion”이라는 슬로건 아래, 한국의 대표 발효 식품인 고추장을 현대인의 입맛과 다양한 글로벌 요리에 맞게 재해석한 것이 특징이다. 이번에 선보이는 첫 라인업은 ▲오리지널 고추장 소스(전통 고추장의 재해석, 깔끔하고 담백한 맛), ▲트러플 고추장 소스(은은하게 퍼지는 트러플 맛), ▲까르보 고추장 소스(크리미하고 매콤한 퓨전 맛) 총 3종이다.

특히 건강한 재료와 HACCP 인증을 기반으로 안심하고 즐길 수 있으며, 향후 다양한 퓨전 맛으로 라인업을 확대해 나갈 예정이다.

소스코 관계자는 “K-푸드의 세계적 인기가 높아지는 가운데, 고추장의 전통성과 글로벌 퓨전 트렌드를 동시에 담은 소스를 선보이고 싶었다”며, “가정식부터 외식, 파티 요리에 이르기까지 전 세계 누구나 쉽게 즐길 수 있는 브랜드로 성장시키겠다”고 밝혔다.

서울소스 1991은 현재 네이버 스마트스토어와 쿠팡에서 구매할 수 있으며, 향후 일본, 동남아시아, 미국 등 해외 시장으로 수출이 예정되어 있다.

