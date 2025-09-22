정부, 추석·APEC 앞두고 대청소 캠페인 '대한민국 새단장' 돌입

정부가 추석 명절과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 전국 단위 환경정비 캠페인인 '대한민국 새단장'을 본격 추진한다.



행정안전부는 22일 경기도 화성시 궁평항에서 '대한민국 새단장 주간(22일∼10월 1일)' 개막행사를 열고 전국적인 쓰레기 집중 정비에 착수했다고 밝혔다.

경기도 수원시자원순환센터에서 관계자들이 가득 쌓인 플라스틱 재활용 쓰레기 반입ㆍ반출 작업을 하고 있다. 연합뉴스

행사에는 행안부, 농림축산식품부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부 등 관계 부처와 전국 17개 시·도의 자원봉사자, 시민단체 등 800여명이 참여해 해안가 쓰레기를 수거했다.



새마을운동중앙회, 한국자유총연맹, 바르게살기운동중앙협의회 등 국민운동단체와 17개 시·도 자원봉사센터도 함께했다.



개막행사와 연계해 전국 각지에서도 자체 청소 활동이 동시에 진행돼 141곳에서 2만여명이 참여한 것으로 집계됐다.



올해 여름 집중호우로 발생한 해양쓰레기는 약 1만t에 달하며, 임야·폐부지 등 육상 지역에서는 연간 11만t의 방치폐기물이 발생하는 것으로 추산된다.



이재명 대통령이 최근 국무회의에서 직접 해안가와 도로변 쓰레기를 지적할 만큼 심각한 사회 문제로 부각되고 있다.



정부는 이번 캠페인을 추석과 경주 APEC 정상회의를 계기로 국민 생활환경을 개선하고 국가 이미지를 높이는 사업으로 추진한다.



오는 10월 1일까지 10일간 집중 정비 기간을 운영하며, 관계 부처는 소관 분야별 취약지 정비에 나선다. 해수부는 해안, 국토부는 도로, 환경부는 하천·공원, 농식품부는 농촌을 맡는다.



지방자치단체도 자원봉사단체와 협력해 전통시장, 주거 밀집지, 다중이용시설, 주요 관광지 청소와 캠페인을 진행한다.



수도권 자원봉사자가 농어촌 지역을 찾아 봉사하는 '수도권-농어촌 상생 청소'도 병행한다.



윤호중 행안부 장관은 "'대한민국 새단장'은 단순한 환경정비를 넘어 국민의 삶터이자 대한민국의 얼굴인 국토를 새롭게 하는 국민 참여 캠페인"이라며 "국민 여러분의 적극적인 동참을 바란다"고 말했다.

<연합>

