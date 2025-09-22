“불꽃축제 안전은 우리가 책임진다!”…영등포구, 행사관리 ‘총력 대응’

매년 100만명 이상이 찾는 국내 최대 규모의 불꽃축제가 이번 주말(27일)로 다가온 가운데, 영등포구가 시민들이 안전하고 쾌적하게 행사를 즐길 수 있도록 종합지원에 나선다고 22일 밝혔다.

지난해 개최된 서울세계불꽃축제 모습. 영등포구청 제공

‘2025 서울세계불꽃축제’는 한화그룹과 SBS가 공동 주최하고 서울시가 후원하는 행사다. 여의도 한강공원 일대에서 오후 1시부터 9시 30분까지 진행되며, 오후 7시부터 본격적인 불꽃쇼가 시작된다. 올해는 이탈리아, 캐나다, 한국 3개 팀이 참가한다.

구는 축제 당일 총 325명의 인력을 투입해 안전지원, 교통질서, 가로정비, 청소지원, 의료지원, 대민홍보, 행정지원 7개 분야에서 전방위 지원을 펼친다.

행사장을 구역별로 나눠 인파를 실시간으로 관리하고 행사장 밖 인파 밀집 예상 구간 3개소(선유도공원, 당산나들목, 샛강문화다리)에는 공무원과 경찰 등 인력을 추가 배치해 안전 사각지대를 해소한다.

재난안전통신망과 모바일 상황실을 통해 유관기관과 신속한 연락 체계를 유지하고, 인파 밀집 상황이 감지되면 재난문자를 발송해 사고를 예방한다.

쾌적한 관람 환경을 위해 여의도 전역에서 불법 노점 정비와 불법 주정차 단속을 실시하고 청소 차량, 간이 쓰레기통, 임시 집하장 등을 설치·운영해 쓰레기 관리를 강화한다.

지난해 ‘2024 서울세계불꽃축제’를 찾은 관람객들로 여의도한강공원이 붐비고 있다. 뉴시스

응급 상황에 대비해 간호사와 구급차를 상시 배치하고, 현장 민원 응대를 위해 7개 부서가 협력해 현장 상황실을 운영한다.

축제 종료 후 쓰레기 수거와 도로 물청소 등 사후 관리를 통해 쾌적한 거리 미관을 유지한다.

축제 당일 오후 2시부터 10시까지 여의동로(마포대교 남단↔63빌딩)는 교통이 전면 통제된다. 여의나루로, 국제금융로 등 4개 구역(500ｍ)은 선별 통제되며 여의상류 IC, 여의동로 구간은 탄력적 통제가 이뤄진다.

최호권 구청장은 “국내외에서 많은 분이 찾는 축제인 만큼 관람객의 안전과 편의를 위해 행정 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

