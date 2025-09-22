농협경제지주, 2025년 제3차 농업경제 산업안전보건위원회 개최

박서홍 농업경제대표이사(왼쪽에서 9번째), 박성범 금융산업노조 NH농협지부 부위원장(8번째) 등이 19일 경남 밀양물류센터에서「2025년 제3차 농업경제 산업안전보건위원회」를 개최하고 기념사진을 촬영하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 19일 경남 밀양물류센터에서 박서홍 농업경제대표이사, 박성범 금융산업노조 NH농협지부 부위원장을 비롯한 노사 위원 10여 명이 참석한 가운데 ’2025년 제3차 농업경제 산업안전보건위원회’를 개최했다.

이날 위원회는 안전한 근로환경 조성과 산업재해 예방을 위해 마련되었으며, ▲노사합동 현장 안전점검 ▲정기회의 순서로 진행되었다.

참석자들은 ▲소터 입구 분배장 ▲저온창고 ▲소분·소포장 구역 등 주요 시설의 유해·위험요인을 점검하고, 현장 근로자의 의견을 청취했다.

이어진 회의에서는 3분기 안전보건 활동 결과를 공유하고, 4분기 ▲소방서 합동 화재 대응훈련 ▲중대재해 발생 대비 교육 ▲근로자 안전보건활동 참여제도 운영 등 주요 추진계획에 대해 논의했다.

박서홍 농업경제대표이사는 “농협경제지주는 ’근로자와 협력사 종사자 모두가 안전한 일터 조성’을 최우선 과제로 삼고 있다”면서“앞으로도 현장의 목소리를 반영한 안전보건문화 정착과 산업재해 예방을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

