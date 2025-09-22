농협물류, 추석명절 성수기 물류대응 총력

농협물류는 22일부터 추석 명절을 앞두고 비상물류 수송체계를 본격 가동한다. 농협중앙회 제공

농협물류(대표이사 정용왕)는 22일 추석 명절을 앞두고 차질 없이 농축산물을 공급하기 위해 비상물류 수송체계를 본격 가동한다.

이를 위해 ▲주요 물류시설 사전 점검 ▲비상 인력·차량 확보 ▲24시간 모니터링을 통해 비상운영 계획을 구체화하는 등 총력 대응에 나설 예정이다.

또한, 고객 만족도를 높이고자 명절택배 특별운영기간*을 지정해 전국 주요 하나로마트 60개소에서 택배 접수 부스를 운영할 계획이다.

* 명절택배 특별운영기간 : 9. 19.(금) ~ 30.(화), 12일간

아울러 협력업체의 원활한 자금 운용을 위해 물류대금을 조기 지급하는 등 상생문화 구축에도 앞장서고 있다.

정용왕 대표이사는 “추석 연휴를 앞두고 물류 수요가 급증하는 만큼 안정적인 운영과 무사고 배송을 최우선 과제로 삼고있다”면서“전사적 역량을 집중해 성수기에도 원활한 물류 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

한 농협물류는 금년도 하반기부터 농림축산식품부가 주관하는 「물류기기 통합지원센터」로 선정되어 농산물 물류 효율화, 출하 유통비 경감 등 농업인 실익 증진에 힘쓰고 있다.

