“우리 아이 학교 옆 송전선”…‘발암 가능성’ 전자파 노출 논란 [뉴스+]

전국 320개 학교 주변에 초고압 송전선이 지나가고 있는 것으로 확인됐다. 초고압 송전선에서 발생하는 극저주파는 세계보건기구(WHO)에서 ‘발암 가능성 물질’로 분류된 만큼, 학생 안전을 보호하기 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

21일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 오세희 의원이 한국전력공사(한전)로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 154킬로볼트(kV) 이상 초고압 송전선로 반경 200m 이내에 있는 초ˑ중ˑ고교 및 유치원은 총 320개교에 달하는 것으로 집계됐다.

이 중 49개교는 송전선로와 불과 50m 이내에 있으며, 6개교는 이격 거리가 ‘0m’인 것으로 나타났다. 지역별로는 경기도 68개교, 경남 38개교, 서울 35개교 등 수도권과 영남권에 집중돼 있었다.

WHO는 2002년부터 고압 송전선로에서 발생하는 극저주파 전자파를 ‘발암 가능성 물질’로, 국제암연구소(IARC) 또한 같은 해 극저주파 자기장을 ‘인체 발암 가능 물질’로 분류하고 있다.

이탈리아와 스위스 등 일부 국가는 학교·도서관·병원 등 민감 시설 주변 송전선로에 대해 더욱 강화된 자기장 관리 기준을 적용하고 있다.

오세희 의원은 “한전은 ‘극저주파 자계와 소아백혈병 간 인과관계는 과학적 근거가 미약하다’는 입장을 반복하며 ‘초고압 송전선로 이설 관련 사업 및 추진계획’ 질의에 대해 ‘해당 사항 없음’이라고 답변하는 등 학생 건강권 보호에 대한 의지를 보이지 않고 있다”고 지적했다.

그러면서 “국가 기간시설인 전력망을 관리하는 한전이 국민의 건강과 생명을 외면하는 행태는 매우 유감스럽다”며 “이격거리가 50m 미만이거나 전혀 없는 교육시설에 대해서는 정밀 측정을 거쳐 최우선적으로 이설 또는 지중화를 추진해야 한다”고 강조했다.

