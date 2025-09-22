윤현민 새벽 되면 신승훈에 전화 "목소리 듣고 싶어요"

배우 윤현민이 새벽이 올 때마다 가수 신승훈에게 전화한다고 말했다.

그는 지난 21일 방송한 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에 출연해 이복 동생 결혼식 축가를 연습했다.

배우 윤현민. SBS '미운 우리 새끼' 캡처

신승훈은 윤현민을 보자 "얼굴 본 건 오랜만인긴 한데, 제발 새벽 1시쯤 전화하지 마라"라고 했다.

그가 "너 100% 술 먹은 거 아니냐"고 말하자 윤현민은 "그 시간에 형님 얼굴이 제일 많이 떠오른다"고 답했다.

신승훈은 "우리가 음악 예능 프로그램에서 만났는데 그때 방송 끝났는데도 네가 보컬 선생님이랑 새벽까지 연습하더라"라며 "진짜 음악에 진심인 걸 느꼈다"고 말했다.

윤현민은 "새벽에 전화하는 것도 그 이유다. 술을 먹고 음악을 듣는 게 아니라, 음악을 듣다가 술을 마시고 보니 형님 목소리를 직접 듣고 싶은 거다"라고 했다.

신승훈은 "그건 몰랐다"고 말했다.

한편 이날 방송에서 윤현민은 부모님 이혼 후 아버지 재혼으로 생긴 이복 동생을 언급했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지