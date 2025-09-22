백종원 “가맹점주와 일만 열심히 할게요”… 더본코리아, 점주 참여 신메뉴 캠프 도입

더본코리아는 가맹점주가 직접 참여하는 '메뉴개발 캠프'를 통해 신메뉴를 선보인다. 메뉴개발 캠프는 가맹점주가 현장에서 떠올린 아이디어를 바탕으로 더본코리아의 조리개발 부서와 연구해 신메뉴를 만드는 협업 모델이다.

22일 더본코리아에 따르면 '메뉴개발 캠프'는 매년 선정된 브랜드별로 연 2회 운영된다. 더본코리아는 자발적으로 참여를 신청한 가맹점주들 중심으로 10명 내외의 그룹을 구성해 의견을 반영할 계획이다.

더본코리아는 "기존에 신메뉴를 개발할 때는 본사의 조리개발 부서가 개발한 메뉴를 각 브랜드 점주에게 제안하는 방식으로 진행했다"며 "앞으로는 캠프를 통해 가맹점 현장에서 나온 아이디어를 개발 과정에 반영해 메뉴의 질을 높일 것"이라고 설명했다.

더본코리아는 출시 메뉴가 확정되면 조리법 표준화를 거쳐 일부 매장에서 시범 판매한 뒤 고객 반응과 매출 등을 고려해 전국 매장으로 확대할 예정이다.

메뉴개발 캠프는 지난 9월 초부터 진행된 리춘시장, 롤링파스타, 한신포차를 시작으로, 역전우동 등 다른 브랜드로 점차 확대해 나갈 계획이다.

더본코리아 관계자는 "본사가 가진 연구개발 전문성에 점주의 현장 경험을 더해고객이 만족할 수 있는 가성비 높은 메뉴를 만들고자 이번 캠프를 도입했다"며 "앞으로도 고객 만족도를 높이는 동시에 브랜드 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

앞서 더본코리아는 기존 ‘연돈볼카츠’의 ‘연돈튀김덮밥’ 브랜드 전환에 약 30억원을 투입한다고 밝혔다.

더본코리아가 오는 25일부터 시작하는 리브랜딩은 연돈볼카츠의 대표 메뉴로 자리 잡은 튀김덮밥 도시락 메뉴들을 중심으로 도시락 전문 브랜드로의 전환과 브랜드 경쟁력을 한층 더 강화하기 위한 전략이다.

지난해 5월 출시한 연돈튀김덮밥 시리즈 ‘뚜껑열린치킨도시락(뚜열치)’, ‘연돈도시락’, ‘고기많이채운튀김도시락’ 등이 인기를 끌면서 같은 해 하반기 연돈볼카츠 전체 매장의 월평균 매출은 해당 메뉴 출시 직전보다 134% 증가했다.

