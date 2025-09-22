김종국, ‘거액’ 축의금 공개됐다 “양세찬·최다니엘 너무 많이 해”

최근 결혼해 새신랑이 된 가수 김종국의 축의금이 공개됐다.

지난 21일 방송된 SBS TV 예능 '런닝맨'에서는 멤버들이 김종국 결혼식에서 낸 축의금 얘기가 화제가 됐다.

이날 MC 유재석은 "오늘 김종국이 양세찬과 최다니엘에게 축의금을 왜 이렇게 많이 했냐고 하더라"고 운을 뗐다. 그러면서 "나한테도 왜 이렇게 많이 했냐고 했다"고 전했다.

김종국은 "(유재석이) 사회까지 보는데 너무 많이 냈다"고 고마워했다.

유재석은 반면 "그런데 석진이 형한텐 '형 고마워요'하더라"고 해 웃음을 안겼다.

다른 사람에 비해 지석진에게 고마워하는 마음 표현이 약했다는 것이다. 이에 지석진은 당황하며 "지금까지 축의금 낸 것 중에 제일 많이 냈다"고 반응했다.

김종국은 "많이 냈는데 쟤네들이 너무 많이 냈다"고 너스레를 떨었다.

한편 김종국은 이달 5일 비연예인과 결혼식을 올렸다. 신부 관련 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사 딸 등의 추측이 쏟아진 상태다.

