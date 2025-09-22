’현빈♥‘ 손예진, 똑 닮은 아들 공개…정재형 “유전자 달라”

사진=엠에스팀엔터테인먼트 제공

배우 손예진이 자신을 닮은 아들 얼굴을 공개했다.

지난 21일 유튜브 채널 '요정재형'에는 손예진이 게스트로 출연한 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 싱어송라이터 정재형은 손예진에게 "아들이 너무 예쁘다. 유전자가 어쩔 수가 없구나"라고 말했다.

손예진은 "너무 예쁘다고 하면 나중에 사람들이 봤을 때 '그 정도까지는 아닌데’라고 할 수 있으니까 객관적으로 봐 달라. 이따가 사진 보여드리겠다"고 답했다. 이에 정재형은 "엄마 얼굴도 그렇고, 아빠 얼굴도 그러니까. 특히 엄마 얼굴이 아기 얼굴이 있다"고 밝혔다. 손예진은 "고마워요"라고 했다.

정재형은 "어린 시절 사진을 찾아보고 깜짝 놀랐다"고 밝혔다. 뚜렷한 이목구비를 자랑하는 손예진의 어린 시절 사진들이 연이어 공개됐다.

손예진은 "이번에 그걸 찾아보셨냐"고 했다. 정재형은 "그렇다. 정말 진짜 놀랐다. 아 이렇게 생긴 사람이 있다고?라는 생각을 했다"고 털어놨다.

손예진은 "이거 자랑하면 날을 새야 하는데 큰일 났다"며 너스레를 떨었다.

"우리 아기가 조금 저를 닮은 부분이 있어갖고"라며 휴대전화에서 아들 사진을 찾았다. 정재형은 "똑같으면 대박이겠다"고 말했다.

손예진은 "아이 모습 자랑하면 돈 주고 하라고 하던데 어떡하지, 큰일 났네"라며 공개할 사진을 계속 골랐다.

그러면서 "엄마들이 이 와중에 가장 완벽하게 나온 사진 보여주려고 엄청나게 고르는 거 아느냐. 이거 동영상인데 보세요"라고 정재형에게 아들이 나온 영상을 보여줬다.

이를 본 정재형은 입을 벌리며 놀라워했다. 이에 손예진은 웃으면서 "남자 아이"라며 아들임을 밝혔다.

이어 "그런 게 있다. 보통은 아이가 '남편 닮았으면, 와이프 닮았으면'이라고 하는데 저희는 서로 자기 닮았으면 한다"고 덧붙였다.

손예진은 "저 정도의 리액션이 아닌데"라며 아들 사진을 계속 찾았다. 정재형은 "너무 예쁘다. 내가 원래 이렇게 아기를 안 좋아한다"고 털어놨다.

손예진은 "저도 공감한다. 원래 아기를 안 좋아했다. 아이 엄마들이 '세상에서 제일 잘한 게 아이를 낳은 것'이라고 할 때 머리로는 '어, 그렇구나'라고 생각하고 이해를 못 했었다. 제가 아기를 예뻐하는 스타일이 아닌데, 정말 내 자식은 무엇과도 바꿀 수가 없다. 그 사랑은 정말 무조건적이다"며 모성애를 드러냈다.

한편 손예진은 배우 현빈과 2022년 3월 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지