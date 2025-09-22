‘박수홍♥’ 김다예, 출산 후 30kg 감량…딸 재이와 커플룩

사진=박수홍 아내 김다예 SNS

개그맨 박수홍(55)의 아내 김다예(32)가 딸 재이양과의 근황을 밝혔다.

김다예는 지난 20일 본인 소셜미디어에 "재이의 #ootd 엄마랑 #커플룩 #트윈룩"이라고 적고 사진 여러 장을 올렸다. 오오티디(ootd: outfit of the day)는 '오늘의 패션'이라는 뜻이다.

사진 속 재이 양은 김다예와 커플룩을 맞춰 입은 채 귀여운 매력을 뽐냈다.

김다예를 똑 닮은 외모가 눈길을 끌었다. 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 돋보였다.

특히 김다예는 딸 출산 이후 늘씬해진 모습을 드러냈다. 청순한 미모와 늘씬한 각선미가 이목을 끌었다. 최근 박수홍은 "출산 당시 90㎏이었던 아내가 현재 30㎏을 감량했다"며 김다예의 다이어트 성과를 밝힌 바 있다.

김다예는 재이의 영유아 건강검진 결과를 공개하며 "생일을 한 달 남겨두고 살짝 돌치레가 왔다. 키는 또래 중 큰 편 90등, 몸무게는 50등, 머리둘레는 17등, 치아는 6개, 발달은 정상. 만나는 분들마다 왜 이렇게 작냐고 하지만 건강하게 잘 커줘서 고맙다. 무럭무럭 자라자"고 밝혔다.

이를 본 누리꾼들은 "모녀 너무 예뻐요", "엄마랑 있으면 엄마 닮은 것 같고 아빠랑 있으면 아빠 닮은 것 같고. 예뻐요", "가족 모두 건강하시길 바랍니다" 등의 댓글을 올렸다.

한편 박수홍은 1991년 KBS 대학개그콘테스트로 데뷔했다. 김다예와 2021년 7월 혼인신고하고 이듬해 12월 결혼식을 올렸다. 김다예는 지난해 10월 제왕절개로 딸을 출산했다.

박수홍은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다', TV조선 '우리 아기가 또 태어났어요' 등에 출연 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지