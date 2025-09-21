안영미 "원래 배우가 꿈, 교수님 권유로 개그우먼 시험 봤다가 합격해"

안영미가 배우를 꿈꾸던 중, 교수님의 권유로 개그우먼이 된 사연을 공개했다. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

개그우먼 안영미가 배우의 꿈을 이룬 대신 개그우먼이 된 일화를 공개했다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 ‘[밥묵자] 할리 타고 온 불꽃 카리스마 김꽃두레와 빵에 커피 한잔(feat. 안영미)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 안영미는 게스트로 출연해 김대희와 다양한 이야기를 나눴다. 그러던 중 안영미는 개그우먼이 된 계기에 관해 이야기했는데, 원래는 배우를 꿈꿨던 그가 교수님의 권유로 KBS 공채 개그맨 원서를 접수한 것이었다.

안영미는 “어렸을 때부터 개그우먼이 꿈은 아니었고 저는 원래 연기자가 꿈이었다. 그냥 연기하는 게 너무 좋아서 고등학교 때도 연극을 했었고 대학교도 연기 전공이었고 그렇게 해서 연기만 바라보고 있었다”고 밝혔다.

KBS 공채에 1차 합격한 안영미. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

안영미는 “개그맨 시험을 보라는 교수님의 제안이 농담인 줄 알고 ‘좋다’라고 했다가 진짜 지원서까지 쓰고 서류를 냈는데 1차 합격이 됐다. 실기를 보러 가야 하는데 난 웃길 줄 모르는 사람이었다”고 말했다.

“그래서 제가 배우가 꿈일지라도 언젠가는 오디션을 볼 거니까, 경험 삼아 보자는 생각으로 갔다. ‘개그콘서트’ 팬이었어서 ‘개그맨들 실컷 보고 오자’라는 마음으로 갔다”고 했는데, 결국 최종 합격해서 개그우먼이 됐다고 전했다.

KBS 개그맨 공채에 최종 합격한 안영미. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

그는 심사위원이 최종 합격한 이유를 자신에게 물었을 때, “제가 개그맨의 ‘개’도 몰랐지만 (여러 가지 개그) 이런 것들을 제가 그냥 멋모르고 덤볐기 때문에 그 면을 좋게 보시고 이렇게까지 뽑아주신 것 같다”고 말했더니 심사위원 선생님들이 “그렇다”고 했다는 이야기도 밝혔다.

또, ‘분장실의 강선생님’ 코너에서 자신의 ‘골룸 분장’으로 큰 인기를 끌었던 당시를 이야기하기도 했다.

'마빡이 분장'에서 아이디어를 얻은 '골룸 분장'. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

안영미는 “그 코너는 경미 언니가 만들었다”면서 “대기실에서 옥동자 선배님이 하던 행동을 보고 만들어진 건데, 마빡이 분장을 한 상태로 후배들을 혼내던 게 경미 언니는 너무 웃겨서 코너로 짰었다”며 자신은 골룸 분장을 하게 됐다고 말했다.

그는 “망가지는 분장을 했던 적이 없어서 선배님들은 센세이션 했을 거다. 그렇게 빵 터지니까 초인적인 힘으로 방언처럼 ‘영광인 줄 알아 이것들아’가 나왔다. 원래는 그 톤이 아니었는데 모두가 웃으니까 작두 탄 것처럼 했다”고 털어놨다.

'원조 골룸'의 환호. 유튜브 채널 '꼰대희' 영상 캡처

안영미는 “분장 때문에 비호감을 살 수도 있다고 생각했는데 웬걸, 웃음이 빵빵 터지고 그때 때마침 앞에 앉아있던 원조 골룸 조혜련 선배님이 계셔서 일어나서 박수를 쳐주셨다”고 말해 웃음을 안겼다.

