美 H-1B 비자 수수료 100배로… 트럼프 비자 장벽 강화

미국 도널드 트럼프 행정부가 ‘전문직 비자’로 불리는 H-1B 비자 수수료를 1인당 연간 10만달러(약 1억4000만원)로 100배 증액했다. 트럼프 행정부는 이번 비자 수수료 증액이 신규 비자 신청자에게만 적용될 것이며, 국가 이익에 부합하는 경우엔 개별 사례별로 예외를 허용한다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관 집무실에서 H-1B 비자 수수료를 현재 1000달러(약 140만원)의 100배인 10만달러로 올리는 내용이 담긴 비자 프로그램 개편 포고문에 서명했다. 새 수수료 규정은 9월21일 0시1분부터 발효된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현시간) 미국 워싱턴DC 백악관 집무실에서 골드카드 비자 행정명령 및 전문직 고용 비자(H-1B) 비용 부과 포고문 서명 행사에서 문서를 들어보이고 있다. 로이터연합뉴스

H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 전문 직종에 적용되는 비자로, 추첨을 통한 연간 발급 건수가 8만5000건으로 제한돼 있다. 기본 3년 체류가 허용되며, 연장할 수 있고, 영주권 신청도 가능하다.



개정된 비자 수수료 지불 규정은 트럼프 행정부 내에서도 정리가 안 된 모습이다. 하워드 러트닉 상무장관은 이 금액이 1인당 1년 치이며, 체류 기간 매년 같은 금액을 내고 갱신해야 한다고 밝혔다. 반면 백악관 관계자는 증액된 H-1B 비자 수수료가 비자를 신청할 때만 부과되는 일회성 비용이라고 설명했다. 이 관계자는 기존 비자 소지자나 갱신 신청자에게는 적용되지 않는다고 말했다.



트럼프 대통령은 서명한 포고문에서 “미국 노동자를 보완하기보다 저임금·저숙련 노동력으로 대체하기 위해 악용돼 왔다”며 “체계적 남용을 통해 미국 노동자를 대규모로 대체하면서 경제 및 국가 안보를 훼손해왔다”고 지적했다. 그는 “경우에 따라, 기업들은 H-1B 비자를 위해 많은 돈을 내야 할 것”이라고 덧붙였다.

서울 종로구 주한미국대사관에서 미국 비자를 발급받으려는 시민들이 줄을 서고 있다. 연합뉴스

근거 수치도 제시했다. 백악관은 “정보기술(IT) 분야에서 H-1B 비자 노동자 비중은 2003년 회계연도 32%에서 최근 65% 이상으로 증가했다”며 “미국 기업들은 미국인 기술 노동자를 해고하고 이들을 H-1B 노동자로 대체하고 있다”고 주장했다. 또 백악관은 한 미국 기업의 경우 2025년 회계연도에 5189명의 H-1B 비자승인을 받았지만 미국인 직원 약 1만6000명을 해고했다고 설명했다.



H-1B 비자가 미국인들의 일자리를 뺏는다는 게 트럼프 대통령의 주장이지만, 인재 유치에 필수적이라는 반론도 만만치 않다. 이를 의식한 듯 백악관은 “국가 이익에 부합하는 경우엔 개별 사례별로 예외를 허용한다”고 강조했다.



이와 함께 트럼프 대통령은 그간 약속해온 100만달러(약 14억원)를 기부할 경우 영주권을 부여하는 새로운 비자인 ‘골드카드’ 프로그램 관련 행정명령에도 서명했다. 미 재무부에 100만달러를 납부하거나, 기업이 후원할 경우 해당 기업이 200만달러를 내면 새로운 골드카드 프로그램에 따라 신속한 비자 처리 혜택을 받게 된다. 트럼프 행정부는 골드카드로 기존 미국 취업이민 비자인 EB-1(특기자 및 우수인재), EB-2(전문학위 취득자) 비자를 대체할 방침이다. 또한 골드카드 프로그램을 통해 벌어들이는 수익으로 세금을 감면하고 정부 부채를 갚는 데 사용할 것이라고 밝혔다.



트럼프 행정부는 500만달러를 내면 미국 밖에서 발생한 소득에 대해 세금을 내지 않고도 미국에 연간 270일 체류할 수 있는 ‘플래티넘 카드’도 준비하고 있다고 밝혔다.

