“국민 90%에 10만원 더”… 2차 소비쿠폰 신청 22일부터

행정안전부는 22일 오전 9시부터 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 신청을 받는다고 21일 밝혔다.

2차 소비쿠폰은 소득 하위 90% 국민에게 1인당 10만 원을 지급하는 것이 핵심이다. 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 원하는 방식을 선택해 받을 수 있다.

22일부터 전 국민의 90%에 2차 민생회복 소비쿠폰이 1인당 10만원씩 지급 된다. 연합뉴스

신용·체크카드를 원하는 국민은 이용 중인 카드사 누리집이나 앱, 콜센터, ARS를 통해 신청하면 된다. 카드와 연계된 은행 영업점을 방문해도 된다. 케이뱅크·카카오뱅크·토스 등 간편결제 앱을 통한 신청도 가능하다.

모바일 또는 카드형 지역사랑상품권은 주소지 관할 지방자치단체의 전용 앱이나누리집에서 신청할 수 있다.

선불카드나 지류형(일부 카드형 포함) 상품권은 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신분증만 제시하면 현장에서 바로 받을 수 있다.

의무복무 중인 군 장병은 희망하는 경우 주민등록상 주소지가 아닌 복무지 관할행정복지센터에서 소비쿠폰을 신청하고, 해당 지방자치단체에서 사용 가능한 선불카드 등을 지급받을 수 있다.

온·오프라인 신청 모두 첫 주(22∼26일)는 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0이다. 주말에는 온라인으로 누구나 신청할 수 있다. 지급 대상 여부도 같은 날부터 건강보험공단, 카드사 누리집·앱, 주민센터·은행 영업점 등에서 확인할 수 있다.

소비쿠폰 사용기한은 11월 30일까지다. 특별시·광역시 주민은 해당 지역에서, 도(道) 지역 주민은 주소지 시·군에서만 사용할 수 있다. 신용·체크카드 또는 선불카드로 받은 경우 일부 업종을 제외한 연 매출 30억 원 이하 소상공인 업체에서 사용 가능하다.

21일 서울 시내의 한 가게에 붙은 민생회복 소비쿠폰 사용처 안내문. 연합뉴스

지역사랑상품권으로 받은 경우에는 주소지 관할 지자체 내 가맹점에서 쓸 수 있다.

이의신청은 '국민신문고 누리집'을 통한 온라인 접수나 읍·면·동 행정복지센터를 통한 오프라인 접수로 가능하다. 이의신청도 첫 주에는 요일제가 적용되며, 접수 건은 지자체와 국민건강보험공단의 심사를 거쳐 처리되는 대로 통보된다.

한편 2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급을 앞두고 금융당국이 관련 스미싱 피해를 경고하는 소비자경보를 기존 '주의' 등급에서 '경고'로 상향했다.

금융감독원은 이날 "금융회사가 발송하는 2차 민생회복 소비쿠폰 관련 소비자 안내에는 '인터넷 주소 바로가기(URL)'가 일절 포함돼 있지 않다"며 "소비쿠폰 신청·지급 명목으로 전달받은 URL을 절대 클릭하지 말라"고 안내했다.

금감원은 2차 소비쿠폰 지급 기간에도 다양한 스미싱 시도가 발생할 것으로 예상하고 있다.

금감원은 "지난 7월 소비자경보 발령에도 불구하고 스미싱 시도 사례가 계속 발생함에 따라 소비자경보 등급을 상향하게 됐다"며 "소비자의 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지