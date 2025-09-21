세계일보

美, 4명 중 3명 “국가가 잘못된 길로 가”… 공화당서 크게 늘어

입력 : 2025-09-21 09:05:21 수정 : 2025-09-21 09:05:20
김경호 기자 stillcut@segye.com

‘미국이 잘못된 길로 가고 있다’고 생각하는 미국인들이 큰 폭으로 증가했다.

 

미국 노동절(9월1일)을 앞둔 주말인 30일(현지시간) 수도 워싱턴 DC에서 반(反)트럼프 시위가 벌어졌다. 워싱턴=연합뉴스

 

19일(현지시간) AP통신과 시카고대학 여론조사센터(NORC)가 미국 내 성인 1183명을 대상으로 지난 11일부터 15일까지 진행한 여론조사 결과에 따르면, ‘미국이 잘못된 방향으로 가고 있다’라고 답한 비율이 전체 4명 중 3명인 75%에 달했다. 이는 지난 6월 조사의 62%보다 13%포인트나 증가한 수치다.

 

특히 주목할 장면은 도널드 트럼프 대통령의 공화당 지지층의 변화다.

 

공화당 지지자는 지난 6월 조사에서 29%만 ‘미국이 잘못된 방향으로 가고 있다’라고 답했지만 이번 조사에선 51%로 크게 상승했다. 이에 반해 '미국이 올바른 방향으로 가고 있다'라는 공화당 지지자의 응답은 6월 70%에서 49%로 하락했다.

 

민주당 지지자의 ‘미국이 잘못된 방향으로 가고 있다’라고 답한 비율은 92%로 6월과 큰 차이가 없었다.

 

AP통신은 공화당 지지자들을 통해 정치적 폭력과 사회적 불화에 대한 우려가 계속되는 점과 일자리, 가계비용, 범죄 등을 이번 조사 결과의 배경, 요인으로 분석했다.


