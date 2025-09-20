내륙 지역 중심 짙은 안개…서울 낮 최고 26도 [내일날씨]

일요일인 오는 21일은 아침까지 내륙 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼겠다.

기상청은 20일 밤부터 오는 21일 아침 사이 경기동부와 충청권내륙, 전라권내륙, 경북중·북부내륙, 경남서부내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다고 예보했다.

특히 다음 날 오전까지 낮은 구름대가 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 유의해야겠다.

일부 지역에는 비가 내리겠다.

이날 오후까지 충북과 전북내륙에, 밤까지는 경기북부와 경기남동부, 강원영서, 경북동해안에, 다음 날 오전까지는 강원영동에 비가 예보됐다.

21일 밤부터 22일 아침 사이에는 제주도에도 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5~20㎜다.

아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 23~28도 사이를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 16도, 인천 17도, 수원 16도, 춘천 14도, 강릉 17도, 청주 18도, 대전 17도, 전주 17도, 광주 18도, 대구 18도, 부산 20도, 제주 22도다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 26도, 강릉 24도, 청주 27도, 대전 26도, 전주 27도, 광주 27도, 대구 26도, 부산 27도, 제주 27도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 전망된다.

