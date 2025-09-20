바이든 만난 이병헌 "순간 공황장애 와"… 비틀거린 이유는?

배우 이병헌이 조 바이든 전 미국 대통령과 만났던 일화를 공개했다. 연합뉴스

배우 이병헌이 조 바이든 전 미국 대통령과 만났던 일화를 공개했다.

이병헌은 지난 19일 오후 부산 해운대구에서 열린 제30회 부산국제영화제(BIFF) ‘액터스 하우스’ 행사에 참석해 무대 위에서 벌어졌던 다양한 일화에 관해 이야기했다.

‘액터스 하우스’는 동시대 대표 배우들이 자신의 연기와 작품에 관해 솔직하고 깊이 있는 이야기를 들려주는 프로그램으로, 많은 관객의 호응을 얻고 있다.

이병헌은 무대에서의 긴장감에 관해 이야기하던 중 “얼마 전 미국 토크쇼에 나간 것도 영어로 말해야 하니 너무 떨렸다”라면서 “무대 위에서 ‘안녕하세요, 이병헌입니다’ 라고 할 때 발가벗은 느낌이다”라고 말했다.

또, 그는 “아카데미 시상자로 초대를 받았을 때, 알 파치노 선생님과 작품을 같이 한 계기로 식사를 같이한 적이 있었다”고 이야기했다.

이병헌은 “내가 오스카 시상자로 나서게 됐는데 ‘벌써 긴장돼서 죽겠다’고 하니까 선생님이 ‘나도 그렇다’라면서 ‘카메라 앞에서 다른 캐릭터를 연기한다고 생각해라’라고 조언했다”고 말했다.

좋은 아이디어라고 생각한 이병헌은 이후 시상식에 참석해 무대에 오를 준비를 하고 있었는데, 본인 앞 순서인 두 사람이 말을 걸어 짧게 대화를 나눴다고 전했다.

당시 상대방이 “내가 영화인들의 행사를 망치는 게 아니냐?”라고 말했는데, 그분이 무대에 오른 후 파트너에게 “저분이 누구냐”고 물었다고 말했다. 그때서야 이병헌은 자신이 대화를 나눴던 상대가 당시 미 부통령이었던 조 바이든이라는 사실을 알게 되었다고 말했다.

이병헌은 “바이든 전 대통령이 계속 말을 걸었던 건 긴장을 풀려고 한 게 아닐까 하는 생각이 드는 순간 공황장애가 왔다”고 말했다.

“이어 저의 차례가 되어 무대에 올라 커튼이 열리는데, ‘어쩔수가없다’처럼 빛을 비추는데 ‘비틀’ 하는 느낌이었다”면서 “생각해 보니 알 파치노 선생님의 조언은 말이 안 되는 거였다”고 말해 현장에 유쾌한 웃음을 전달했다.

한편, 이병헌은 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’로 부산국제영화제를 찾았다.

올해로 제30회를 맞이한 부산국제영화제는 지난 17일 개막해 오는 26일까지 부산 해운대 영화의전당 일대에서 열린다.

