장동혁, 조희대 회동설에 "與, 조작된 음성파일로 사기극·공작"

국민의힘 장동혁 대표는 20일 이른바 조희대·한덕수 회동설과 관련, "민주당이 국회에 조작된 음성파일을 들고 와 전 국민을 상대로 대국민 사기극을 벌였다"고 말했다.



장 대표는 주말인 이날 국회에서 예정에 없던 기자 간담회를 자청, "사법부 장악을 위한 거대한 음모에서 비롯된 파렴치한 중대 범죄"라면서 이같이 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 지난 19일 국회에서 열린 의원총회에 입장하고 있다. 연합뉴스

그는 민주당 서영교·부승찬 의원 등의 회동 의혹 제기에 대해 당사자들이 일제히 공식 부인한 것과 관련, "(대법원장 사퇴에) 성공했더라면 대한민국은 1인 독재 체제의 서막이 열리는 것"이라며 "1인 독재로 가는 걸림돌이 되는 야당, 검찰, 사법부를 해체하고, 마지막으로 헌법을 개정해 1인 독재체제 지붕을 얹으려 한다"고 주장했다.



이어 "1인 독재체제의 한 축이 사법부 장악이고, 그래서 대법원장을 몰아내는데 민주당이 광기를 부리는 것이다"라고 말했다.



그는 민주당의 내란 전담재판부 설치 주장과 관련, "이제 사법부 안에 내란특별재판부라는 암 덩어리를 집어넣으려고 발작한다"고 말했다.



장 대표는 "대법관을 늘리고 대법원장을 몰아내는 것과 특별재판부를 설치하려는 모든 것이 이번 공작을 통해 1인 독재 체제로 가려는 밑그림 안에 있다는 것이 분명해졌다"고 강조했다.



이어 "이런 것들을 보면 결국 민주당은 반헌법적 정치 테러 집단임이 명백하다"라면서 "진짜 해산해야 할 위헌 정당은 민주당"이라고 말했다.



장 대표는 또 특검의 자당 당원명부 압수수색에 대해선 "무도한 특검의 영장 집행에 침묵한다면 대한민국 법치주의는 사망할 것"이라며 "반드시 고발할 것"이라고 밝혔다.



장 대표는 '국민의힘이 통일교와 연루됐다면 정당해산 사유'라는 민주당의 주장에 "민주당은 특정 종교단체 교인들을 국민으로 인정하지 않겠다는 뜻으로 해석하겠다"며 "종교마저 정치에 악용하고 갈라치기 수단으로 사용하는 민주당이 매우 불쌍하다"고 꼬집었다.

