부산 오락실서 실탄 발견 신고…경찰 출동해 '모의탄'으로 확인

부산의 한 오락실에서 실탄이 발견됐다는 신고가 접수돼 경찰이 출동하는 소동이 벌어졌다.



부산 부산진경찰서는 20일 총포·도검·화약류 등 단속법 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

오락실에 출동한 경찰. 부산경찰청 제공

A씨는 온라인에서 구매한 모의 실탄을 허가 없이 소지하고 다닌 혐의를 받는다.



A씨의 모의 실탄 2발은 지난 19일 오후 9시 30분께 부산의 번화가인 부산진구 한 오락실 바닥에서 발견됐다.



경찰이 '오락실에 실탄이 있다'는 신고를 접수하고 현장에 출동해 확인해보니 실탄이 아닌 모의 실탄이었다.



경찰은 오락실 폐쇄회로TV(CCTV) 분석 등을 통해 A씨가 오락실에 왔다가 모의 실탄을 분실한 정황을 확인했다.



이어 추적에 나서 신고를 접수한 지 1시간 30분여 뒤 A씨를 검거했다.



경찰 관계자는 "모의 실탄이라고 하더라도 관련법에 따라 소지 허가를 받아야 한다"며 "A씨를 상대로 구체적인 경위를 조사하고 있다"고 말했다.

<연합>

