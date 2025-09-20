유엔 총회 개막 앞두고 팔레스타인·이스라엘 간 외교전 치열

오는 23일(현지시간) 개막하는 제80차 유엔 총회 고위급 회의를 앞두고 유엔 본부가 위치한 미국 뉴욕에는 ‘전운’이 감돌고 있다. 팔레스타인을 독립국으로 인정해야 한다는 진영과 이스라엘을 굳게 지지하는 진영 간에 치열한 외교전이 벌어질 조짐이다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(왼쪽)과 마흐무드 압바스 팔레스타인 자치정부 수반. 마크롱은 유엔 총회 고위급 회의 개막에 맞춰 팔레스타인을 독립국으로 승인한다는 방침이다. AFP연합뉴스

먼저 포문을 연 쪽은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이다. 그는 19일 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 글을 통해 이날 마흐무드 압바스 팔레스타인 자치정부 수반과 전화 통화를 한 사실을 공개했다. 마크롱 대통령은 “오는 22일 유엔에서 팔레스타인을 국가로 인정하겠다는 의사를 압바스 수반에게 전했다”며 “가자 지구와 나머지 팔레스타인 영토의 극히 긴박한 상황을 고려해 이 같이 말했다”고 밝혔다. 여기서 ‘팔레스타인 영토의 긴박한 상황’이란 이스라엘이 군대를 동원해 가자 지구를 완전히 점령하려는 시도를 겨냥한 것으로 풀이된다.

2023년 10월7일 가자 지구에 근거지를 둔 팔레스타인 무장 정파 하마스가 이스라엘을 기습해 민간인들을 살해하고 일부는 생포해 인질로 끌고 가는 충격적인 테러가 벌어졌다. 이후 이스라엘군이 가자 지구의 하마스를 공격하며 시작된 전쟁이 벌써 2년 가까이 지속되고 있다. 그 사이 가자 지구에선 어린이와 여성을 비롯한 팔레스타인 민간인 약 6만5000명이 무고하게 희생됐다. 프랑스 등 서방 주요국들은 가자 지구 주민이 처한 인도적 위기를 들어 이스라엘에 휴전을 종용해왔으나, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이를 거부하며 “가자 지구를 점령하고 하마스를 완전히 몰아낼 것”이란 입장을 확고히 했다.

이날 마크롱 대통령은 “프랑스가 팔레스타인을 국가로 승인하는 것은 이스라엘인과 팔레스타인인 모두의 안전과 평화에 대한 열망을 충족시키기 위한 포괄적 평화 계획의 일환”이라고 설명했다. 프랑스의 뒤를 이어 영국, 캐나다, 호주 등도 팔레스타인을 이스라엘과 대등한 주권 국가로 인정함으로써 ‘2국가 해법’(two-state solution)에 힘을 싣기로 했다. 2국가 해법이란 이스라엘과 팔레스타인이 둘 다 독립국으로서 평화롭게 공존해야 한다는 뜻이다.

이스라엘을 전폭적으로 지지하는 미국은 이미 반격에 나선 상태다. 유엔 총회에 직접 참석하려 한 압바스 수반 등 팔레스타인 대표단의 미국 비자를 전격 취소한 것이 대표적이다. 도널드 트럼프 대통령은 그간 누누히 팔레스타인의 국가 승인에 반대하는 입장을 취해 왔다. 결국 총회가 열리는 뉴욕에 갈 수 없게 된 압바스 수반은 미국 행정부의 조치를 맹비난하며 대안으로 총회장 화상 연설을 추진하고 나섰다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 트럼프는 유엔 총회 참석을 위해 방미하는 네타냐후를 백악관으로 초청해 미·이스라엘 정상회담을 할 예정이다. AP연합뉴스

네타냐후 총리는 이스라엘과 미국의 관계는 굳건하다는 점을 거듭 강조하고 있다. 영국·프랑스가 팔레스타인 편에 서더라도 미국이 곁에 있는 한 이스라엘의 국제적 지위는 탄탄하다는 것이다. 네타냐후 총리는 오는 26일 유엔 총회에서 연설하고 이후 29일에는 백악관을 방문해 트럼프 대통령과 미·이스라엘 정상회담을 가질 것으로 전해졌다.

총회 기간 유엔에선 프랑스·사우디아라비아의 공동 주최로 ‘이스라엘·팔레스타인 2국가 해법의 미래’라는 주제의 국제 회의도 열린다. 이재명 대통령이 취임 후 처음 유엔 총회에 참석할 예정인 가운데 한국 정부는 이 문제에 관해 어떤 입장을 취할 것인지 주목된다. 대통령실은 팔레스타인 관련 회의에는 이 대통령이 아닌 다른 고위급 정부 인사가 참여할 계획이라고 밝혔다.

지난 12일 유엔 총회에서 실시된 ‘2국가 해법 지지 결의안’ 표결에서 한국은 미국과 달리 찬성표를 던졌다. 유엔 회원국 중 164개국 대표가 투표에 참여한 가운데 개표 결과 찬성 142표, 반대 10표, 기권 12표라는 압도적 차이로 ‘2국가 해법 지지 결의안’이 유엔 총회를 통과했다.

