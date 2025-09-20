주요 백화점, 맞춤형 팝업·브랜드 행사 연이어 선보여

다가오는 가을을 맞아 백화점들이 소비자 라이프스타일과 취향을 겨냥한 맞춤형 팝업과 브랜드 행사를 연이어 선보이고 있다.

신세계백화점 제공

20일 유통업계에 따르면 신세계백화점 강남점은 다음달 1일까지 여성 디자이너 브랜드 '포유어아이즈온리(FYEO)' 팝업스토어를 운영한다.

FYEO는 클래식과 캐주얼을 넘나드는 감각적인 디자인으로 20·30 여성 사이에서 '추구미 브랜드'로 주목받고 있다.

대표 상품은 △모엔 하프 트렌치 코트(29만8000원) △리노 스웨이드 재킷(35만8000원) △라운드 니트 가디건(13만4000원) 등이다.

팝업 기간 전 제품 10% 할인 혜택도 받을 수 있다.

카카오플러스 친구 추가 시 5% 추가 할인도 제공되며, 단독 상품인 모엔 하프 트렌치 코트는 15% 할인 판매된다.

현대백화점은 오는 21일까지 전 점포에서 다양한 브랜드 행사를 진행한다.

무역센터점에서는 뉴욕 프리미엄 브랜드 '케이트(Khaite)' 브랜드데이를 열고 △가렛자켓(492만3000원) △오딘자켓(712만8000원) 등 2025 가을·겨울(FW) 신제품을 최대 10% 할인한다.

판교점은 유아용품 브랜드 '코니' 팝업스토어를 마련해 유아 내복·점퍼·턱받이 등 상품을 최대 30% 할인하고, 구매 금액에 따라 사은품을 증정한다.

갤러리아백화점은 오는 28일까지 서울 명품관에서 '2025 가을 웨딩 페스타'를 진행한다.

결혼반지 구매 고객에게는 △시몬스 구스 베개 △서울식기 세트 △스파클링 와인 세트 중 1종을 한정 수량으로 증정한다.

최대 8000만원 구간까지 확대된 마일리지 리워드 혜택과 하이주얼리·워치 마스터피스 전시, 최대 250% 적립 및 할인 쿠폰 등 실질적인 혜택도 강화됐다.

해당 팝업은 잠실 롯데월드몰과 부산본점에서 진행되며, 국내 인기 패션 브랜드 '폴리테루'와 협업한 유니폼·점퍼·액세서리 등 20종의 스트리트 컬렉션을 선보인다.

부산본점에선 포켓몬스터와 롯데자이언츠 컬래버 아이템도 공개된다.

팝업 방문 고객에게는 유니폼 핀버튼을 선착순으로 500명에게 증정하며, 10만원 이상 구매 시 추첨을 통한 사인 유니폼·인스탁스 카메라 등 약 1700여명을 대상으로 경품을 지급한다.

