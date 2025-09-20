다가오는 한가위…유통업체, 추석 선물 기획전 ‘활짝’

민족 대명절 한가위를 맞아 유통업체들이 잇따라 추석 선물 기획전을 열고 있다.

쿠팡 제공

20일 유통업계에 따르면 쿠팡은 다음달 6일까지 대규모 할인 기획전 '추석 페스타'를 열고 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

신선식품(로켓프레시)부터 가전·디지털, 제수용품, 한복 등 전 카테고리 상품 3만여 개를 선보인다.

이번에 새롭게 선보이는 '추석 트렌드 특가' 코너에선 최신 인기 아이템과 신상품을 제안하며, 쿠팡트래블에서는 매주 목요일 레저·테마파크 이용권을 100원 특가에 선착순 판매한다.

대표 상품으로는 △스팸 12C호 선물세트 △농협안심한우 1등급 등심+불고기+국거리 선물세트 △정관장 홍삼건 데일리스틱 선물세트 △미닉스 더 플렌더 PRO 음식물처리기 등이 있다.

11번가는 오는 21일까지 '미리 준비하는 추석 선물' 기획전을 연다.

한우, 홍삼, 비타민 등 인기 선물세트를 비롯해 건강식품, 가공식품, 커피·음료 등에 대해서 최대 15% 즉시할인 혜택을 제공한다.

대표 상품으로는 △정성담은 한우 실속세트(8만3000원대) △항진육포 원육포 클래식 소고기 육포세트(4만2000원대) △순수식품 홍삼정진액 에브리데이 365스틱(3만1000원대) △1회착유 통참깨 진심 참기름(1만7000원대) 등이 준비됐다.

롯데온(LOTTE ON)은 28일까지 추석 선물 기획전 '온마음 추석'을 진행한다.

굴비가·광천김·애경·한율 등 브랜드를 중심으로 금액대별 엘포인트 적립 혜택을 마련했다.

특히 기획전에 참여하는 제품을 대상으로 최대 30만원 할인을 받을 수 있는 쿠폰과 백화점 제품을 대상으로 최대 5만원을 중복할인 받을 수 있는 쿠폰도 준비했다.

SSG닷컴은 오는 21일까지 신세계백화점몰 입점 뷰티 브랜드 추석 기프트를 선보인다.

△'에스티 로더' 갈색병 △'키엘' 수분크림 △'메이크업포에버' 색조 화장품 등이 대표 상품이다.

'조 말론 런던'·'랑콤'·'설화수' 등 선물 포장 패키지를 제공하는 브랜드 상품도 한데 모아 선보인다.

행사 기간 '쓱세일 쿠폰' 엠블럼이 표시된 상품에 적용 가능한 15% 상품 쿠폰을 제공한다.

이외에도 환절기 피부 케어 인기 제품은 최대 80% 할인하며, 행사카드 결제 시 추가 청구할인도 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지