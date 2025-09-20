트럼프 “한국 APEC에서 시진핑 만난다…내년 초 방중”

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 10월 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 만나기로 합의했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 자신의 소셜 미디어 트루스 소셜에 “시 주석과 올해 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 만나기로 합의했다”며 “내년 초 중국을 방문할 것이고, 시 주석도 적절한 시점에 미국을 방문하기로 했다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. AFP연합뉴스

트럼프 대통령이 내년 초 방중할 경우 미국 대통령으로선 8년여 만에 중국을 방문하게 된다. 앞서 트럼프 대통령은 1기 집권 시절인 2017년 11월 중국을 방문한 바 있다. 시 주석의 방미도 2015년 9월이 마지막이다.

트럼프 대통령은 이날 시 주석과의 통화를 두고 “매우 생산적인 통화”라고 호평했다. 그는 “무역과 펜타닐, 러시아-우크라이나 전쟁 종식 필요성, 틱톡 거래 승인 등 매우 중요한 사안에서 진전을 이뤘다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 중국계 동영상 플랫폼 ‘틱톡’의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안에 대해서도 “승인에 감사한다”며 합의를 시사했다. 트럼프 대통령은 “매우 좋은 통화였고, 전화로 다시 대화할 것”이라며 “APEC에서의 만남을 고대한다”고 덧붙였다.

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석도 트럼프 대통령과의 통화를 두고 “실무적이고 긍정적이며 건설적이었다”고 평가했다.

특히 이번 통화의 가장 큰 현안이었던 틱톡 문제를 두고 시 주석은 “중국 정부는 기업의 의사를 존중한다”며 “기업들이 시장 규칙에 근거해 상업적 협상을 수행하고, 중국의 법률과 법규에 부합하여 이익 균형을 이루는 해결 방안에 도달하는 것을 기쁘게 본다”고 밝혔다. 이는 틱톡의 모회사인 중국 바이트댄스가 미국 기업에 사업을 매각하는 것을 원칙적으로 반대하지 않음을 시사한 것으로 풀이된다.

다만 시 주석은 “미국은 일방적인 무역 제한 조처를 피해야 한다”며 “여러 차례의 협상을 통해 얻은 성과에 충격을 주는 일을 방지해야 한다”는 경고 메시지도 보냈다.

