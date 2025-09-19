“올해 관세 이슈로 환율 약 65원 상승… 정치 영향은 16원”

올해 관세 등 무역정책 관련해 원·달러 환율이 약 65원 상승했다는 분석이 나왔다.

서범석 숙명여대 통계학과 교수는 19일 오전 한은 별관에서 한국은행과 한국통계학회 주최로 열린 ‘경제통계의 진화: 인공지능(AI) 활용과 통계방법론의 확장’ 포럼에서 이같이 밝혔다.

서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

서 교수는 지난 2005년 1월부터 올해 4월까지 환율 언급 기사 87만3000건을 선별해 뉴스텍스트에서의 환율 평가 지표를 추출했다. 환율 변동을 △정치 △지정학 △불확실성 △금융위기 △국제금융 △주식시장 △인플레이션 △실물경제 △국제무역 △국제유가 △무역정책 △통화정책 등 12개 분류로 나눠 추정한 결과, 환율과의 상관관계는 인플레이션이 가장 높고 실물경제가 가장 낮은 것으로 나타났다.

또 환율 관련 뉴스 언급을 통해 시기별 환율 변동의 주요인을 분석한 결과 올해는 관세 등 무역정책으로 인해 환율이 약 65원 상승한 것으로 추정했다. 지난해 이후 정치 영향으로는 약 16원, 지난 2022년 인플레이션 영향으로는 약 127원 상승한 것으로 추산됐다.

서 교수는 “뉴스 텍스트를 가공한 정보는 시장이 평가하는 원·달러 환율의 변동 요인 정보를 제공한다”며 “특히 12개월 내 단기 예측에서 텍스트 정보가 일부 유용한 것으로 평가됐다”고 밝혔다.

