“사건 발생하자 ‘원형보존 지시’ 꿰맞춰”… ‘띠지 분실’ 책임소재 두고 검사 vs 수사관 충돌

국회 법제사법위원회가 22일 ‘검찰개혁 입법청문회’에서 건진법사 관봉권 띠지 분실 사건의 경위를 다시 추궁한다.

청문회를 앞두고 ‘건진법사 수사팀’의 팀장이었던 최재현 검사(사법연수원 39기)가 18일 검찰 내부망에 글을 올리면서 검찰 내부에서도 띠지 분실의 책임소재를 두고 갑론을박이 이어졌다. 최 검사가 “원형보존 지시를 내렸다”는 주장을 뒷받침하기 위해 띠지 분실을 인지한 후 수사관들과 나눈 대화 내용을 공개하자, 수사관들이 “관봉권 띠지에 대해 원형보존 지시를 내린 것이 맞느냐” “사건이 발생하니 마치 관봉권의 존재를 알고서 원형보존을 지시했다는 취지로 꿰맞춘 것은 아니냐”며 반박에 나선 것이다.

대검찰청이 관련 수사를 진행 중인 가운데, 책임 소재와 고의성 여부가 추후 수사의 쟁점이 될 것으로 보인다.

최 검사 “원형보존 지시 내렸으나 띠지 분실”

19일 법조계에 따르면 최 검사는 전날 검찰 내부망(이프로스)에 글을 올려 “22일 청문회에서 공개할 예정이었으나 그 전에 공개하는 것이 관련된 분들의 피해를 줄이고 청문회가 진실에 기초해 진행되는 데 도움이 될 것으로 생각한다”며 수사팀과 사건과(압수계)가 나눈 메신저 대화와 쪽지 내용을 공개했다.

최 검사가 공개한 대화 내용에 따르면, 최 검사는 띠지 분실 사실을 인지한 뒤 수사팀 수사관인 이주연 계장은 1월9일 당시 사건과 압수계에 근무하던 남경민 수사관에게 “원형보존 지휘하셨는데 보존 안된 건이 있다”며 “현금(5만원권 3300매) 일부 띠지 및 비닐포장(한국은행 기재 출력물 포함)에 대해 영치 금고를 확인한 결과, 띠지 및 비닐포장이 모두 제거돼 고무밴드로 묶여 있는 상태로 확인됐는데 띠지 및 비닐포장이 제거된 경위를 확인하고자 한다”고 물었다.

그러자 남 수사관은 “원형보존은 현금을 계좌 보관하지 않는다는 의미이고 현금을 계수하려면 필수적으로 띠지와 포장은 훼손될 수밖에 없다”고 답한다.

이어 최 검사도 남 수사관에게 직접 메시지를 보내 압수물 관련 업무매뉴얼을 요구했다. 그는 “압수물 수리명령 및 확인을 받을 때에는 검사로부터 원형보존의 필요 유무에 관한 지휘를 받아야 한다. 이 경우 원형보존이 필요 없다는 내용의 지휘를 받은 때에는 압수표에 그 뜻을 기재해야 한다”고 지적했다. 이어 “사건과에서 말씀하신대로 업무를 하고 있다면 잘못된 것이니 사건과장께 보고드려서 올바른 업무절차를 마련해야 한다”고 했다.

최 검사는 이튿날 오후 박모 남부지검 사건과장에게도 “압수물 중 현금이 있어 원형보존 지시를 했고 이후 띠지 및 한국은행에서 인쇄된 종이 확인을 위해 압수물을 확인했는데 첨부파일과 같은 형태로 보관이 돼 있었다”며 “담당자는 현금의 경우 계수를 위해 띠지 등을 제거한 것이고 현금 원형보존은 계좌에 넣지 않는 것을 의미하므로 업무처리에 문제가 없다고 하는데 이해가 되지 않는다”고 지적했다. 그는 “원형보존은 그 자체로 증거로서 가치가 있을 때 하는 것임에도 계수를 위해 원형을 훼손한다는 것”이라며 “원형보존의 방법과 절차를 검토해보셔야 할 것 같다”고 했다.

“‘관봉권 띠지 보존’ 명확한 지시 있었나”

최 검사가 이같은 대화 내용을 공개하자 원형보존에 대한 명확한 지시 여부를 두고 수사관들의 지적이 이어졌다.

검찰내 실무 전문가로 꼽히는 조광훈 서울동부지검 조사과장은 최 검사의 게시글에 댓글을 달아 “수사관과 나눈 대화는 이미 일이 발생하고 난 뒤 나눈 대화가 아니냐”면서 “사건이 발생하니 사후에 마치 관봉권의 존재를 알고 원형보존을 지시했다는 취지로 꿰어 맞추는 것은 아닌가”라고 지적했다.

조 과장은 “검사님이 관봉권의 존재나 현금을 묶었던 비닐 봉지 등을 결정적 증거물로 생각했다면 당연히 현금과는 별도로 압수목록, 압수조서상에도 개별 압수물건으로 잡았어야 하는 것 아니냐”고 지적했다. 그는 또 “만일 검사님에게서 원형보존하라는 지시를 받은 것이 맞다면 압수물 수리 담당 직원이 이를 훼손하는 걸 보았을 때 (검사실 수사관이) 막았어야 하는 거 아니냐”면서 “관봉권의 존재를 알고 원형보존을 지시했다면 수사 보고서로 상세히 작성해 기록에 첨부하고 이를 근거로 자금을 추적해야 한다는 수사보고서는 작성돼 있느냐”고 물었다.

법무연수원에서 압수·영치 실무자들을 대상으로 ‘증거물 처리 과정’을 강의하고 있다고 밝힌 수원지검 안산지청 소속 한 수사관도 “관봉권 띠지가 중요한 증거였다면 압수조서 및 총목록에 최소한 ‘관봉 띠지를 포함한 3300만원’이라고 기재가 돼 있어야 할 것”이라고 했다. 서울동부지검 조사과 소속의 다른 수사관도 “원형보존이라는 것이 다양한 의미로 해석될 여지가 있다면 관봉띠와 비닐을 그대로 보존할 것이라고 명확히 지시가 내려갔어야 하는 것 아니냐”면서 “이 모든 상황에 대한 책임과 잘못은 압수 담당 수사관에게만 있는 것처럼 몰아가는 것은 무책임하다”고 했다.

책임소재·고의성 여부 추궁할 듯

22일 최 검사가 증인으로 출석하는 청문회에서도 ‘관봉권 띠지’에 대한 원형보존 지시 유무를 비롯한 책임소재가 쟁점이 될 것으로 보인다.

원형보존 지시와 무관하게 수사에 대한 책임은 담당 검사에게 있다는 게 검찰 안팎의 시선이다. 검찰청 한 간부는 “검사실에 있는 수사관이 실수를 했더라도 해당 사건을 담당한 검사의 관리 책임이라고 보는 게 맞다”면서도 “최 검사도 수사관에게 책임을 미루는 게 아니라 고의적으로 띠지를 누락한 것이 아니라는 사실관계를 명확히 하기 위해 글을 올린 것으로 보인다”고 했다. 최 검사도 해당 글에서 “저희 부족했던 업무 처리로 인해 피해를 보고 계신 분들께 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

고의적으로 증거를 은폐하거나 멸실한 게 아니라면 증거인멸 혐의 등으로 담당자를 형사처벌하기는 어렵다는 관측이 나오는 만큼 고의성 여부에 대한 추궁도 이뤄질 전망이다.

