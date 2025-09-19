부산 앞바다서 조업하던 어선 침몰…1명 사망·1명 실종

부산 앞바다에서 조업 중이던 어선이 침몰해 1명이 숨지고, 1명이 실종됐다.

19일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시52분 부산 송정항 동쪽 약 61.6㎞ 해상에서 부산 선적 79t급 외끌이저인망 어선 A호가 위성조난신호를 해경에 보냈다. 전날 오후 11시 4분 부산 남항을 출항한 이 어선은 한국인 3명, 인도네시아인 5명을 태우고 조업하던 중에 침몰한 것으로 파악됐다.

19일 오전 부산 앞바다에서 침몰한 어선에서 구조된 선원을 울산해경이 경비함정으로 이송하고 있다. 울산해경 제공

신고를 받은 해경은 인명 구조에 나섰고, 한국인 3명과 인도네시아인 4명인 7명은 구조됐다. 그러나 이 중 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 병원으로 옮겨진 후 사망했다. 나머지 6명은 저체온증 외에 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐다. 인도네시아인 1명은 실종됐다.

해경은 경비함정과 항공기 등을 동원해 조난신호 지점을 수색하는 등 실종자 구조 작업을 벌이고 있다.

해경은 사고 어선이 그물을 끌어 올리면서 배의 방향을 돌리던 중 뒤집히며 침몰한 것으로 추정하고 있다.

