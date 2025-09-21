남친이 준 ‘초콜릿’ 먹고 일어나니…1명은 인천공항, 1명은 영등포서 잡혔다 [금주의 사건사고]

선선한 가을 날씨가 이어진 9월 셋째 주에도 전국에서 많은 사건사고가 벌어졌다. KT 무단 소액결제 사건의 피의자로 중국 국적 남성 2명이 붙잡히는가 하면 서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의를 받는 피의자의 신상정보도 공개됐다. 연인에게 약을 먹여 기절시킨 뒤 휴대전화를 무단 열람하고 현금까지 이체한 50대 남성이 항소심에서 실형을 선고받기도 했다.

◆ ‘KT 소액결제’ 40대 중국교포들 구속…“시키는 대로 했을뿐”

수원지법 안산지원 정진우 영장전담 부장판사는 지난 18일 KT 무단 소액결제 사건 피의자인 중국교포 A(48)씨와 B(44)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. A씨는 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의를, B씨는 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의를 각각 받고 있다.

A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 수도권 특정지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액결제를 한 것으로 조사됐다. B씨는 해당 소액결제 건을 현금화한 것으로 파악됐다.

경찰은 앞서 지난 16일 인천국제공항과 서울 영등포구에서 A씨와 B씨를 잇달아 붙잡았다. A씨는 경찰 조사에서 “중국에 있는 윗선의 지시를 받고 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 영장실질심사 출석을 위해 수원지법 안산지원으로 들어서면서 범행 수법을 묻는 취재진 질문에도 “시키는 대로 했다”고 답했다.

경찰은 윗선의 신원을 특정하지 못한 상태지만, 이 사건의 주범이 실제 중국에 있는 것으로 판단하고 있다. 경찰은 이들이 지목한 윗선의 소재와 구체적인 범행 수법, 범죄 수익을 가로챈 경로 등을 집중적으로 조사할 방침이다. 경찰이 집계한 피해 규모는 지난 15일 기준 200건에 1억2000여만원이지만, KT가 자체 파악한 규모는 362건에 2억4000여만원으로 차이를 보여 추후 더 늘어날 가능성이 있다.

◆ 여친 졸피뎀 먹인 뒤 1500만원 가로챈 50대…2심도 징역 4년

광주고법 제2형사부(재판장 이의영)는 지난 16일 강도, 상해, 정보통신망 침해 등 혐의로 기소돼 1심에서 징역 4년을 선고받은 C(53)씨와 검사의 항소를 모두 기각했다. C씨는 지난 3월15일 오후 4시쯤 광주 광산구 한 호텔에서 교제 중이던 40대 여자친구에게 수면제 성분의 마약류인 졸피뎀을 먹인 혐의 등으로 기소됐다.

그는 당시 졸피뎀 1정과 초콜릿을 섞어 피해자에게 먹였다. 이후 잠든 피해자의 휴대전화를 열어 대화 내역을 무단 열람했다. 피해자가 다른 남성과 대화를 나눈 것을 알게 되자 격분해 피해자의 손가락 지문을 이용해 1500만원을 본인 계좌로 이체시켰다.

1심 재판부는 “연인 관계에 있는 피해자의 휴대전화를 확인하기 위해 졸피뎀을 먹여 실신시키고 피해자의 손가락 지문을 이용해 휴대전화를 몰래 열람하는 것은 일반인의 사고방식으로 이해하기 어려운 중대 범죄”라고 지적했다.

항소심 재판부도 “피고인은 여러 차례의 형사 처벌 전력에도 이 같은 범행을 저질렀다. 다만 피고인이 저지른 강도 범행은 치밀한 계획까지는 아니었던 점 등을 종합해볼 때 원심의 형은 정당하다”고 판시했다.

◆ 관악구 피자집서 3명 살해한 41살 김동원…CCTV 가리고 흉기 미리 준비

서울 관악경찰서는 19일 관악구 조원동의 한 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 혐의를 받는 김동원(41)을 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다. 김씨는 지난 3일 오전 본인이 운영하는 조원동의 한 프랜차이즈 피자가게에서 흉기를 휘둘러 프랜차이즈 본사 임원 1명과 인테리어 업자 부녀 2명을 죽음에 이르게 한 혐의를 받는다.

김씨는 인테리어 공사 이후 보수(A/S) 문제와 관련해 불만을 품고 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 또 범행 하루 전 흉기를 매장 내부에 미리 숨겼으며 범행 직전에는 내부 폐쇄회로(CC)TV도 가린 것으로 조사됐다. 김씨는 범행 당시 스스로 목숨을 끊으려다 상처를 입어 병원에서 치료를 받고 지난 10일 경찰에 체포됐다.

지난 16일 서울경찰청은 신상정보공개심의위원회를 열고 중대범죄신상공개법 제4조에 따라 김씨의 신상정보공개를 결정하고 서울경찰청 누리집에 신상정보를 게시했다.

