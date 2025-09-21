양종희 KB금융 회장, ‘테더 USAT’ CEO 만난다

KB금융이 글로벌 스테이블코인 발행사 테더(Tether)의 미국 특화 법인 ‘테더 USAT’와 스테이블코인 관련 협력 방안을 논의한다고 19일 밝혔다.

양종희 KB금융 회장은 이달 22일 여의도 국민은행 신관에서 보 하인스 테더 USAT 최고경영자(CEO)를 만나 국내외 디지털 자산 규제 환경 변화에 대응한 스테이블코인 사업 기회 발굴과 글로벌 디지털 금융 서비스 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너십 구축 방안을 모색할 예정이다.

KB금융 제공

테더는 세계 최대 스테이블코인 ‘USDT’를 발행·운영하는 글로벌 기업으로, 지난 12일 미국의 달러 스테이블코인 규제 법안인 지니어스 법안(GENIUS Act)을 준수한 새로운 달러 스테이블코인 ‘USAT’를 연말까지 출시한다고 발표한 바 있다. 테더는 주요 제도권 금융기관과의 파트너십을 통해 디지털자산 시장의 제도화와 신뢰성 향상에도 앞장서고 있다.

하인스 CEO는 트럼프 행정부에서 대통령 디지털자산 자문위원회 집행이사를 역임한 디지털자산 정책 전문가다. 지니어스 법안 제정을 비롯한 미국 내 디지털자산 산업에 대한 정책과 규제 체계 개발을 담당했다.

KB금융 관계자는 “이번 만남은 글로벌 스테이블코인 확산에 대응하면서도 우리나라의 통화 주권을 수호하고, 소상공인과 상생할 수 있는 디지털 금융 생태계 구축을 위한 것”이라며 “KB금융은 앞으로도 국가 차원의 디지털 화폐 정책과 조화를 이루면서 서민경제 활성화에 기여하는 혁신적인 디지털 금융 서비스를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

