크레버스, 퓨리오사AI와 AI기반 교육혁신 위한 업무협약 체결

국내 대표 에듀테크 기업 크레버스(대표 이동훈)가 AI 반도체 개발 기업 퓨리오사AI와 함께 교육 분야에서 AI 기술 활용과 관련 인프라 적용을 통한 사업화 방안을 공동 추진하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 크레버스는 교육 업종에서 확보한 방대한 학습·평가·상담·운영 데이터를 기반으로 AI 응용 서비스 기획과 시장 발굴을 주도하며, 공공 및 민간기관과의 협력 채널을 활용해 사업화를 추진할 계획이다.

퓨리오사AI는 국내 대표 차세대 AI 혁신 기업이자 유니콘 스타트업으로, 이번 협약을 통해 NPU기반, AI 모델의 성능 최적화와 연산 효율화 기능 및 AI 연산 인프라를 지원하고, AI 모델 학습과 추론에 필요한 고성능 연산 자원의 공동 활용 방안을 제시함으로써, AI 혁신 가속화를 뒷받침할 예정이다.

크레버스는 자체 개발한 AI 영어 학습 평가 엔진, ‘HUMMINGo’ (허밍고/구 허밍버드)’를 통해 학생들의 학습 데이터를 정밀하게 분석·피드백하며 맞춤형 학습 경험을 제공하고 있으며, 최근LG유플러스와도 업무협약을 체결하여 AI 상담 기술과 통신 인프라를 결합한 교육 AX(AI Experience) 사업을 추진해 나가고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 △AI 기술을 기반으로 한 맞춤형 학습 서비스의 고도화 △대규모 교육 데이터를 활용한 새로운 교육 모델 발굴 △국내외 시장에서의 에듀테크 경쟁력 제고 등을 공동 추진할 계획이다. 나아가 기술과 교육의 융합을 통해 글로벌 시장에서도 주목받는 혁신 사례를 창출하겠다는 포부다.

크레버스의 AI사업을 주도하고 있는 AX본부, 김관 상무는 “교육은 AI가 가장 큰 변화를 만들어낼 수 있는 영역 중 하나”라며 “이번 협력이 교육 현장에 실질적 가치를 창출하고, 글로벌 AI 에듀테크 혁신을 선도하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

