“부도+1억 빚+父 신병”…김재중, 처음 듣는 ‘가정사’에 눈물

9남매 중 막둥이 김재중이 자신도 몰랐던 파란만장한 가정사를 알게 돼 눈물을 흘린다.

19일 방송되는 KBS2 ‘신상출시 편스토랑(이하 ‘편스토랑’)’은 다가올 추석을 위해 준비한 ‘엄마 손 특집’이 그려진다. 이에 요리 천재 김재중은 어머니와 함께 가족의 추억이 담긴 특별한 요리를 선보여 눈길을 끈다.

이날 김재중의 부모님이 그간 김재중에게 한 번도 털어놓은 적 없는 과거를 고백한다고 해 궁금증을 더한다.

공개된 예고편에서 본가를 찾은 김재중은 어머니의 건강 상태를 가장 먼저 살피며 효자의 면모를 드러냈다. 몇 년 전부터 골반, 무릎 등 성한 곳이 없어 수술을 했던 어머니가 이제는 발목도 좋지 않아 걱정이 많아 보였다.

김재중 아버지는 그런 어머니를 보며 “결혼할 때 손에 물 한 방울 안 묻히게 해준다고 했는데, 나는 죄인이다. 할 말이 없다”며 자책하는 모습에 궁금증을 자아냈다. 이에 김재중의 어머니는 “내가 이 얘기는 생전 안 했는데…”라며 과거 이야기를 꺼냈다.

젊은 시절 상당한 재력가로 유복하게 생활한 김재중의 아버지는 평화로운 결혼 생활을 이어오던 도중 지인의 동업 제안에 큰돈을 투자했다. 하지만 평화는 1년 만에 깨졌다. 바로 주유소 사업이 1년 만에 망해 부도가 나면서 하루아침에 당시 1억이라는 어마어마한 빚이 생긴 것.

이에 큰 충격을 받은 김재중의 아버지는 주변 사람들을 알아보지도 못할 정도로 힘든 시간을 보냈고, 주변에서는 ‘미쳤다’라며 혀를 내둘렀다고 한다. 김재중 어머니는 “(김재중) 아버지가 정말 풍파를 많이 겪었고, 죽을 고비도 많이 넘겼다”고 담담히 말해 김재중을 놀라게 했다.

김재중이 알지 못한 말 못 할 사연이 더 있었던 것.

이어 김재중의 어머니는 “그 일이 있고, 엎친 데 덮친 격으로 (김재중) 아버지에게 신병이 왔다. 계속 신내림을 무시했더니, 마치 미친 사람처럼 이상하더라”라며 당시를 회상했다.

결국 아버지의 좋지 않은 몸상태로 인해 빚과 9남매의 생계는 김재중 어머니에게 달려있었다고. 김재중 어머니는 “그때를 생각하면 죽으려고 해도 죽을 수도 없고. 그런데 애들이 ‘엄마, 배고파’ 하는데 어쩌겠냐”라며 눈물을 보였다.

그때 김재중의 어머니는 길거리 행상부터 시작해 식당 일 등 갖가지 일을 하면서 9남매의 생계를 책임졌고, 놀랍게도 혼자 당시 1억 빚까지 모두 청산했다고 밝혀 스튜디오를 놀람으로 물들였다는 후문이다.

김재중은 생전 처음 듣는 가정사에 놀라면서도, 눈물을 흘리는 어머니의 모습에 함께 눈시울이 붉어지며 모두를 울컥하게 만들었다.

